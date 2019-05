Urribarri acompañó a Cristina en la presentación de su libro

"Fue conmovedor observar una vez más el amor de la gente por Cristina. Desde temprano una multitud la esperó en la Rural, pese a la lluvia y el mal tiempo. Vivimos un momento de gran alegría y emoción en el que también estuvo muy presente el recuerdo de Néstor Kirchner", comentó el Presidente de la Cámara de Diputados, que fue invitado por la ex mandataria a la presentación que se realizó en la sala Jorge Luis Borges.También rescató el ex gobernador lo que reveló la ex presidenta respecto de la idea que originó el libro: "Dijo Cristina que en política tenemos que estar acostumbrados a que se digan mentiras sobre nosotros, pero hay un límite. Eso es lo que la motivó a escribir su libro y compartimos plenamente su visión", completó Urribarri.