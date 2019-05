Massa: "El acuerdo debería partir del reconocimiento del propio fracaso"

, luego de participar en un encuentro en Nogoyá con productores, empresarios y comerciantes."Venimos de Nogoyá estuvimos visitando La Lecherita, debe darles orgullo, por sobre todo porque son entrerrianos, que entran al mercado argentino, con productos de calidad, que generan trabajo a sesenta entrerrianos. Estuvimos además con empresarios de distintas actividades de la región y comerciantes, sobre todo reafirmando nuestro compromiso de que la Argentina que se viene tiene que ser la Argentina del trabajo, de la producción y además federal", comenzó relatando Massa, en diálogo con el programa, que se emite por"Muchas veces, empresas de calidad y de buen servicio, como es el caso de La Lecherita, por esta cosa de que están en el interior de la Argentina, pareciera que no acceden a los grandes centros comerciales, a los grandes centros urbanos. Me parece que tenemos que construir federalismo también a partir del punto de vista de la oferta; además cuando miramos los precios son productos de calidad, a precios mejores que aquellos que tienen concentración económica en el país. No s pasa esto con todos los productos y es parte del robo que sufre en el supermercado el consumidor, el vecino a la hora de ir a comprar", puso relevancia.El precandidato a presidente resaltó queCualquier empresario, cualquier comerciante del país, siente que es mejor poner la plata en el banco, que ponerla a producir, tomar un empleado, arriesgar patrimonio y es parte del problema que tiene el país, que además tiene un gobierno que ha elegido que las empresas de luz, de gas, de petróleo, ganen mucha plata en dólares y en esta, ha perdido la gran mayoría de la clase media y trabajadora argentina".Para Massa,, al cuidado del mercado interno, a defender la Argentina"., estamos de acuerdo todos en que la Argentina tienen que cumplir sus compromisos internacionales, en que el país tiene que respetar los contratos, en que debemos estar vinculados al mundo, pero el decálogo no tiene sustancia. Un acuerdo de verdad se construye sobre la base de ideas bien desarrolladas, de programa de gobierno. El 2 de abril presentamos los diez compromisos por Argentina, mañana se los voy a entregar al Gobernador de Entre Ríos. Básicamente, consisten en las diez políticas de Estado que Argentina tiene que recorrer, que no son solo económicas, la educación, la ciencia y la tecnología, el desarrollo de un mercado exportador de verdad, cambiando la Cancillería por agencias de venta del trabajo argentino al mundo, lo que es fundamental. Es muy importante que exportemos valor agregado, trabajo argentino".Para el precandidato a presidente de la Nación, "el acuerdo debería partir del reconocimiento del propio fracaso. Le dije en mi respuesta al Presidente, que esperaba autocrítica, que dijeran `miren me equivoqué. Elegí un camino que le hizo ganar mucha plata a los bancos a Caputo, que vende gas, luz, a Bulgheroni que vende petróleo, pero la mayoría de los argentinos perdieron`. Un acuerdo necesita de un cambio de rumbo económico, necesitamos volver a poner en funcionamiento a la producción argentina, al trabajo, como centro de las decisiones políticas y económicas de Argentina"."Creo que. No puede ser que para una pyme de Entre Ríos, la desventaja de la logística, con la misma presión impositiva que una pyme de Buenos Aires, termine generando la imposibilidad de competir", manifestó Massa eny empezar el 11 de diciembre sentando a la política pero también a los empresarios de verdad, no a los lobistas, a los que generar trabajo todos los días en la mesa, a los trabajadores, a los credos, porque la argentina tiene que recuperar los valores"., que le falta orden, un proyecto de país, métodos. Tal vez a las cosas que hagamos no las veamos inmediatamente, pero hay que dejarlas encaminadas para que otros las vean. Cuando dejé la intendencia de Tigre, las cámaras siguieron funcionado, también el centro de monitoreo, el lector facial hace cinco años que está. Cuando vos dejas armado un proyecto de país, de ciudad, de provincia, lo bueno es que quien viene, lo puede seguir adelante. Cualquiera que haya conocido el Anses, de mi paso por el organismo y lo conozca luego, si le preguntan a cualquier trabajador, te va a decir que muchas de las cosas que hoy utiliza para gestionar es producto de la generación que hicimos, y fue contarle a la gente qué íbamos a hacer con el organismo", refirió.