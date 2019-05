Gremios estatales aceptaron la propuesta salarial del gobierno

Los gremios estatales, ATE y UPCN, concurrieron a la reunión paritaria con el gobierno, que se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo.



La propuesta del gobierno contempla un 22 por ciento de aumento, una cláusula de actualización automática trimestral y el reconocimiento de que en 2018 hubo un 11 por ciento de pérdida del poder adquisitivo.



Oscar Muntes, secretario general de ATE, explicó a Elonce TV que "tenemos que valorar todo el esfuerzo que hicimos en conjunto y la culminación de esta paritaria, planteando los ejes fundamentales que venimos sosteniendo y cómo definimos en las distintas asambleas y distintos plenarios, así como también cómo se fue transitando esta paritaria".



"La primera propuesta fue rechazada porque era un 15%. Hoy decimos que es una paritaria muy superior a lo que fuimos transitando en este semestre y es la segunda paritaria en porcentaje del país. Esto es muy importante porque la fuimos construyendo con mucho criterio, con planteamientos muy firmes y fundamentalmente en la respuesta a los últimos tres puntos con respecto a la propuesta anterior, que tenía que ver con la recuperación del poder adquisitivo 2018, si bien no es lo que nosotros planteamos porque faltan 3.7% todavía. No obstante recuperamos ese año", indicó.



Asimismo, agregó que "también logramos la previsibilidad para los trabajadores con modalidad de contrato de obra que no estaban incluidos, la cláusula gatillo que será trimestral y la previsibilidad de que no vamos a perder poder adquisitivo durante todo el año".



Consideró que "siempre quedan cuestiones pendientes, como culminar el instructivo que estamos construyendo de trabajadores de obra a pasar a la modalidad de servicio, que son las vacantes de los que pasaron a planta permanente. Este viernes tenemos reunión al mediodía con el gobierno para seguir construyendo este instructivo". La palabra de UPCN Carina Domínguez, secretaria gremial de UPCN, explicó a Elonce TV que "avanzamos en darle una solución a nuestros compañeros estatales a través del acuerdo paritario. Nosotros nos manifestamos a favor de aceptar la propuesta".



"Se prevé una cláusula gatillo trimestral para el segundo semestre, que era el principal punto que estaba en discusión en las reuniones anteriores. Esto da una respuesta al planteo que hicimos en los encuentros previos para proteger el salario de la inflación, que nos tiene muy mal a los trabajadores", resaltó.



Asimismo, dijo que "hay una modificación de códigos vinculados a la carrera administrativa. Respecto a la capacitación el adicional por título va a quedar por fuera de lo salarial, lo que representa un incremento en los haberes de aquellos que se han capacitado. Hay respuestas para las cocineras porque se va a considerar la antigüedad de las suplentes, que hoy no está siendo abonada. Se va a reconocer más días de maternidad para el escalafón general". Elonce.com