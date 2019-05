Protocolo de violencia en el ámbito judicial: disertación de una especialista

La secretaria Adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mabel Pedrero , destacó a Elonce TV que este es "un trabajo que hace mucho tiempo que venimos haciendo ya que tenemos en la AJER, un área de salud y trabajo. Estamos trabajado para obtener un protocolo de actuación y que no se revictimice al denunciante y podamos lograr que por lo menos no se afecte la salud de los trabajadores".



"La mayor conflictividad social, todo lo que trae aparejado la situación económica, inciden en mayor volumen de trabajo. Cuando uno está más agobiado, crece el estrés, y se resienten los grupos de trabajo. Necesitamos ver qué caminos debe tomar una persona que se siente afectada, para no caer enferma, y con lo que representa el costo en salud mental", resaltó.



Asimismo puso relevancia en que "nuestra materia laboral es el conflicto; en la sociedad ha crecido mucho el conflicto y obviamente la violencia nos cruza, nos interpela. Además, la mayor cantidad de trabajo incide en las condiciones de trabajo. Estamos trabajando esta temática porque queremos trabajar bien, no enfermarnos, porque el costo en salud es elevado".



Este jueves realizaron la presentación formal del proyecto, y en la ocasión, disertó la "abogada, docente y psicóloga bonaerense, Lucía García Blanco" quien "ha trabajado durante muchos años en el Congreso de la Nación con los gremios, en cuestiones de violencia laboral. Realmente nos ha aportado mucho". Elonce.com.