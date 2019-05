Aseguran que la emergencia citrícola "no es una solución pero dará respiro"

Ariel Panozzo Galmarello, Presidente de la Federación de Citricultores de Entre Ríos, habló con Campo en Acción sobre el proyecto de ley para declarar la emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de 365 días a toda la cadena de producción del citrus, en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.



"La situación ya es conocida, el sector citrícola viene con una baja rentabilidad, poca demanda con una exportación que todavía no arrancó y no hay buenas expectativas para la exportación y con un mercado interno muy recesivo", dijo.



Asimismo, expresó que "las retenciones es el agravante más grande que tenemos, porque recae no solo en la mandarina sino también en todo el valor agregado tiene preparar una caja de exportación tiene el agravante de retención que se va en más del 12%, sumado a los aranceles y los costos que se fueron muy altas. Hoy directamente estamos no siendo competitivos, no alcanzamos a poder estar al nivel de otros países". El precio "El consumir paga un precio demasiado alto que el productor no lo recibe. $2.80 es lo que cobra el kilo de naranja en las quintas. Nosotros nunca vemos la ganancia", señaló.



Además, indicó que "para poder producir un kilo de naranja nos está saliendo alrededor de $6 mientras recibimos $2,80 es un desfasaje muy grande y cada vez alejado de poder alcanzar el costo mínimo para poder producir".



¿Qué beneficio trae la declaración de la emergencia para el sector? "No se soluciona nada, es un paliativo. Es un respiro para algunas cuestiones fiscales, pensando en que en pocos meses tenemos que preparar la campaña nueva. El productor no tiene plata en los bolsillos, ya hay productores que vienen endeudados y lo que estamos viendo es cómo darle algunas herramientas para que pueda preparar la quinta para el año que viene. De lo contrario, el panorama podría ser mucho peor. Viene por ese lado, dar un poquito un respiro y ver si el año que viene mejora la calidad de la fruta", agregó.