Bordet ratificó su compromiso con la promoción de la cultura entrerriana

Mayor visibilización

Cultura y turismo en la Feria

"A pesar de las dificultades que vivimos, la cultura es un bien y un patrimonio que tienen todos los ciudadanos, y que no podemos resignar", dijo el gobernador Gustavo Bordet al visitar el stand de Entre Ríos en la 45° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Compartió una charla con la escritora entrerriana Selva Almada cuyos cuentos serán publicados por la Editorial provincial."Estar en la Feria del Libro una vez más significa para la provincia ratificar el compromiso que tenemos con nuestra cultura, nuestros escritores, y con la Editorial de la provincia de Entre Ríos", manifestó el mandatario este miércoles al recorrer la Feria junto a su esposa, Mariel Ávila.Asimismo, el gobernador destacó que la Editorial de Entre Ríos proyecte publicar los cuentos de la escritora de nivel nacional e internacional, Selva Almada. "Es una muy buena noticia porque siempre estamos en la Feria del Libro con el stand de Entre Ríos exponiendo sobre nuestros autores, y este año con el hecho de que Selva Almada haya participado activamente la Editorial de Entre Ríos va a poder realizar un proyecto que será luego distribuido en distintas escuelas de la provincia", resaltó."Esto pone en valor no solo los buenos escritores que tenemos como Selva, sino también un intercambio para acercar la literatura a nuestros chicos que estudian en las escuelas", redondeó al respecto.Por su parte, Almada señaló: "Estoy muy contenta con el proyecto que armamos con Fernando Kosiak y mi hermana Lilian Almada, que es artista visual y la encargada de hacer las ilustraciones del libro. Son seis cuentos que tienen la particularidad de que los protagonistas son chicos. Algunos son fantásticos, y otros tienen alguna cuota de horror".La escritora celebró: "Es lo primero que voy a publicar en Entre Ríos, ya que a todos mis libros los publiqué fuera de la provincia. Así que publicar en la provincia y con un libro que además se va a distribuir en las escuelas, es muy importante y emotivo para mí".Respecto de la Editorial de Entre Ríos, opinó: "Hay mayor visibilización de los escritores entrerrianos y no sólo de los grandes escritores que tenemos ya fallecidos, sino también de los que están hoy día produciendo, escribiendo y publicando libros. Me parece muy importante que la Editorial de la Provincia también le dé un lugar a los escritores vivos"."A partir de la decisión del gobernador tratamos de unificar las carteras de Turismo y de Cultura, de mostrar estas dos áreas de manera coordinada y qué mejor que nuestros escritores para mostrar nuestra provincia a través de la poesía, de su narrativa", reflexionó la secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos, Carolina Gaillard, quien comentó: "Este espacio en la Feria nos permite no solamente mostrar a nuestros escritores que han venido a presentar los libros, sino que también junto al director de la Editorial de Entre Ríos estuvimos promocionando la provincia turísticamente".En ese sentido, la funcionaria comentó que al stand "se acerca mucha gente a consultar sobre los diferentes destinos de la provincia". Y de esta forma promocionan el circuito Camino de Letras, una recorrida por Entre Ríos a través de sus escritores.

Variada propuesta

Sobre la Feria

Por último, el director de la Editorial de Entre Ríos, Fernando Kosiak, explicó que "los libros que se están mostrando son los más nuevos y los que más pide la gente. Hay muchos libros de historia, los Fray Mocho, y también los títulos nuevos que se van a presentar el viernes, en el Día de la Provincia en la Feria del Libro"."También hay propuestas para niños, por eso el libro de Selva Almada viene también como parte de un trabajo de la Editorial en el que se va a volver a las aulas. Era un trabajo que se venía haciendo años atrás y ahora queremos volver con más fuerza, y apoyar a los docentes de nuestra provincia", resumió.Desde el 23 de abril, en el Stand 3114 en el Pabellón Ocre, se ofrecen diferentes propuestas. Entre ellas, se programaron 17 presentaciones de libros de autoras y autores de la provincia. Y el Día de Entre Ríos será el 10 de mayo.A su vez, la provincia cuenta con un lugar para exposición y venta de libros editados por la Editorial de Entre Ríos, que posibilita además un espacio de lectura, de presentación de libros y distribución de señaladores de papel plantable.El gobernador Bordet también estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento Luis Bemedetto; el senador provincial Ángel Giano; y el representante de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal, José Carlos Otrosky.