La Iglesia instó al "encuentro de todos los actores políticos y sociales"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) respondió a la convocatoria del presidente Mauricio Macri para acordar puntos básicos antes de las elecciones y resaltó que para que esa iniciativa "sea fructífera debe haber ante todo un encuentro de todos los actores políticos y sociales"."Consideramos muy importante favorecer un ámbito de diálogo para la búsqueda de consensos en torno a una agenda abierta y sensible a la realidad nacional, a la vida de los más pobres y al proyecto de país que soñamos y queremos", señaló la CEA.La respuesta se hizo a través de una carta que el episcopado le envió a Macri y que lleva las firmas de sus principales autoridades, incluida la de su presidente, el obispo de San Isidro Monseñor Oscar Ojea."Respondiendo a esta convocatoria de su Gobierno pensamos que para que sea fructífera debe haber ante todo un encuentro de todos los actores políticos y sociales, para escuchar detenidamente las prioridades de cada uno y, luego de una escucha atenta, buscar elaborar una agenda consensuada que exprese con la mayor fidelidad los aportes positivos de los convocados y que debe ser el resultado de un encuentro y no anterior a él", resaltó la institución religiosa.Además, también recordó que "la Iglesia ha participado históricamente de diversos encuentros que buscaron salidas fecundas para el país"."La experiencia de la Mesa del Diálogo Argentino, en un pasado reciente, confirma esta contribución desde nuestro lugar de pastores a la vida nacional", agregó.Por último, el organismo destacó que "la solidaridad y la importante intervención del Estado en relación con la dignidad de todos los argentinos no debieran estar ausentes" en este debate, ya que "constituyen el marco humano e institucional que aseguran un acuerdo duradero".Todavía se espera la respuesta de algunos sectores importantes como la CGT y el espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros.El episcopado envió su contestación desde Roma, Italia, donde su cúpula se encuentra informando al Papa Francisco sobre la tarea pastoral que cada obispo realiza su diócesis."Por unos días estaremos todavía abocados a este trabajo. No obstante, el bien de la Nación y en especial pensando en los que más sufren en esta hora, nos compromete a la oración y al servicio que fortalezca la unidad de los argentinos", aclararon las autoridades de la CEA en la carta.