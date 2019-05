Cristina presenta su libro y esperan que tenga multitudinario acompañamiento

La ex presidenta será la única oradora durante la presentación, prevista para las 20:00 en la Sala Jorge Luis Borges, el auditorio de mayor capacidad del centro de exposiciones ubicado en el barrio porteño de Palermo.



Las 1.000 localidades de la sala ya tienen dueño: fueron repartidas en los últimos días a través de invitaciones exclusivas e instransferibles por parte de los organizadores (la editorial Sudamericana, el Instituto Patria y la Fundación El Libro).



En la nómina de invitados figuran representantes de la cultura y el arte, intelectuales, referentes del movimiento de Derechos Humanos, dirigentes políticos, sociales y sindicales.



El grueso del público que se acerque a La Rural podrá seguir el discurso a través de dos pantallas gigantes, una de ellas sobre la Avenida Sarmiento, que estará cortada al tránsito.



A su vez, el evento será transmitido por streaming por intermedio del canal de Youtube de Unidad Ciudadana, y será accesible desde otras redes sociales de la fuerza política de la senadora.



La presentación de la líder opositora para promocionar su best seller de reciente publicación, en una suerte de acto político que atraerá a una multitud para escucharla, romperá el molde respecto a lo que sería una jornada normal de la Feria del Libro.



A raíz de ello, desde Unidad Ciudadana gestionaron un refuerzo del operativo de seguridad, que tendrá más efectivos policiales afectados a las tareas de prevención de eventuales desbordes, al tiempo que se programarán cortes de tránsito en la zona que estará vallada durante las horas de la tarde.



Si bien faltarán 44 días para la fecha tope que fija la Justicia electoral para la inscripción de candidaturas, algunos se ilusionan con la remota posibilidad de que la ex jefa de Estado utilice la Feria del Libro como plataforma para anunciar su intención de competir por un tercer mandato presidencial.



Sin embargo, se estima que se mantenga fiel a su estilo histórico de demorar el anuncio de la decisión hasta el filo del plazo legal, como estrategia para alimentar el misterio y no anticipar pistas a sus adversarios.



Sí podría haber algún tipo de respuesta a la invitación formal que le hizo llegar el presidente Mauricio Macri para dialogar en base a un acuerdo de diez consensos básicos.



Por lo pronto, la ex presidenta habló el martes a través de su hijo, el diputado del FpV y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien con ironía replicó que su propuesta al Gobierno es consensuar otros cuatros puntos: "desayuno, almuerzo, merienda y cena todos los días".



Agotadas las tres primeras ediciones de "Sinceramente" pasados muy pocos días desde su estreno comercial en librerías, con más de 200.000 ejemplares vendidos, esta publicación de 594 páginas, tendrá una cuarta tirada de no menos de 60.000 reimpresiones.



En el primer capítulo, la líder de Unidad Ciudadana aclaró que no se trata de un libro "autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos" sino "una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también".



La principal definición política que arroja el libro de cara al futuro electoral inmediato es la asociación del Gobierno de Macri con la situación de "caos", y contrapone esta idea con el "orden" que requiere el país para recuperar la "normalidad".



Según supo NA de fuentes cercanas a la ex presidenta, es muy factible que toda la campaña de Unidad Ciudadana se base en ese eje conceptual que contrapone "el caos macrista" con el "orden" que propone la oposición.



Entre otros hechos, el libro de casi 600 páginas relata las razones por las cuales se le pidió la renuncia al ex ministro de Economía Roberto Lavagna y la trama secreta detrás del pacto con Eduardo Duhalde para acordar la candidatura presidencial de Néstor Kirchner del 2003.



También echa luz sobre el motivo por el que rechazó el convite en 2015 del entonces candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, para que ella encabezara la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y así reforzar la boleta nacional que finalmente perdió contra Macri.



Otra anécdota que revela el libro tiene que ver con la narración de las circunstancias que derivaron en la coronación de Amado Boudou como su compañero de fórmula para las elecciones del 2011, y el papel que jugó su hija Florencia Kirchner en esa decisión.