El Ventilador: Algunas opiniones sobre el decálogo que propone Macri

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

El presidente Mauricio Macri decidió convocar a diversos referentes políticos opositores a dialogar sobre "10 puntos básicos" que según considera, nos ubicarían en el camino de un país previsible.Desde el Gobierno Nacional se aseguró además que el diálogo al que se convocó está abierto a todos los sectores de la sociedad, incluidos empresarios, sindicalistas, gobernadores, legisladores e incluso líderes religiosos.Pero... ¿cómo tiene pensado el oficialismo implementar en la práctica este diálogo?-"Si tanto querían el diálogo, ¿por qué no convocaron en el 2016? El diálogo es un ida y vuelta. Si vas a dialogar sobre lo que el gobierno quiere, no es diálogo, es una puesta en escena. Estoy de acuerdo con Mariano, si vamos a dialogar dialogamos de todo. Sin condiciones, sino no es diálogo".-"¿Quién se cree que es Almará, que dijo que Bordet va a gobernar 4 años más?".-"Esto es un fracaso porque Macri no deja de caer en su imagen. Avísenle a Mariano que deje el papel de Brancatelli y discuta para un país serio".-"Me parece que se habla mucho y se hace poco. Hoy la preocupación pasa por la mesa y vivir el día a día, es la tristeza general de la gente, la pobreza como primordial. El discurso de Macri es nefasto e irreal en cualquier punto no coincide con la actualidad. Que Macri renuncie ya".-"El consenso o lo hace el próximo Presidente o de lo contrario estamos al horno. Estamos como estamos por culpa de los que están y de los que estuvieron. O el Presidente actual, más allá de la camiseta que tengan puesta los periodistas que están en el panel".-"Hay que achicar el estado de forma integral incluidos los curas, militares, políticos".-"Esta convocatoria es un método más para que los que digan que no al diálogo, calificarlos como que no les interesa colaborar, ni ayudar a los argentinos, que no les interesa la gente y la situación que estamos atravesando. La estrategia siempre ha sido demonizar a la oposición y ellos quedar como los que vinieron a salvarnos, como ángeles enviados por Dios a salvar al pueblo argentino que vivía en el abuso, en el goce y el pecado. Macri y sus discursos cargados de éticas y formas de vida, que exponen al pueblo argentino como pecador. Parece que la culpa es nuestra. En uno de sus discursos dijo que los inversionistas no quieren venir a la Argentina porque el pueblo quiere volver hacia atrás, otro ejemplo de alegrarse de la situación en que han metido al pueblo y ellos quedar siempre en una posición santa".-"No entiendo, si para Macri Cristina es volver al pasado ¿ahora la convoca para solucionar el desastre que él produjo?".