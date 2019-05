Prestadores de salud privados plantean "la gravedad del impacto de la crisis"

La ministra de Salud, Sonia Velázquez y el ministro de Economía, Hugo Ballay, se reunieron con miembros de la comisión directiva de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) este martes.



Desde la Asociación de Clínicas, entregaron a los funcionarios provinciales "un documento donde describimos que somos Pyme, mano de obra intensiva, que trabajamos para la seguridad social", contó a Elonce TV, la vicepresidenta de Acler, Silvia D'Agostino.



"Al mercado de la salud lo integran la obra social provincial, el PAMI y las obras sociales sindicales. El peso de las prepagas es menos de un 5 %. De esta manera, estamos sujetos a los precios que nos pueden pagar las obras sociales. No importa los costos que tengamos, ni los estudios que les presentemos, la contestación es `podemos pagar tanto`. Generalmente ese tanto no cubre, ni la paritaria del sector salud, ni la inflación, ni la devaluación", resaltó.



Asimismo, respecto de la situación que atraviesan, la profesional destacó: "Las obras sociales pagan a los 60 o 90 días. Algunas cuando se atrasan y hay que reclamar, llega a un tiempo mayor".



En tanto, dijo: "Traemos de arrastre otros temas que son, por ejemplo, el impositivo. Nuestro sector no está identificado como tal, no hay una ley nacional de Salud. Esto es el fiel reflejo de que nunca ha habido una política real de salud, una política de Estado".



D'Agostino puso relevancia en que "la ministra de Salud está preocupada, porque la provincia ya no soporta la pérdida de más camas, ha habido demasiados cierres de clínicas. Ahora que se acercan los meses de invierno, se va a hacer un Comité de Crisis para ver cómo nos vamos a manejar".



"También tratamos el tema de las tarifas, porque ni el hospital ni las clínicas pueden economizar en energía. Nosotros podemos cambiar las instalaciones eléctricas, podemos cambiar a luces led, pero no podemos apagar la luz; tenemos todos los aparatos conectados. Y a nivel municipal, le hemos pedido al intendente que contemple la reducción de los impuestos que gravan la factura de luz, eso también nos afecta", dijo asimismo.



Respecto del tema insumos, aseveró: "Se compran en el mercado libre, al precio que lo consigas, y se van actualizando con el dólar. No hay suturas nacionales, todo lo que se utiliza en una terapia o en un quirófano, es todo importado".



En el marco del encuentro, se decidió que los ministros "evaluarán lo que hablamos y que pronto vamos a tener una nueva reunión conjunta". Presencias Por Acler asistieron asimismo el secretario, Carlos Navarro; el prosecretario, Haroldo Cecotto; y el primer vocal titular, Juan Lafourcade. Además, por la cartera sanitaria participó el secretario de Salud, Mario Imaz.