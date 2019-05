Bahl visitó el Club de Pescadores

El vicegobernador de la provincia, Adán Bahl, visitó este miércoles por la tarde el Club de Pescadores.En diálogo con, dijo que "es una de las instituciones que tiene una de las cuotas más accesibles de la ciudad. No ha parado de crecer, de proyectar, de realizar obras. Se ven las obras de infraestructura pero también en las actividades recreativas que permanentemente realizan"."Los estamos visitando y asumiendo el compromiso de acompañarlos en algunos desafíos que quieren enfrentar. Siempre el gobierno de la provincia trabaja con los clubes en todo lo que pueda aportar por la tremenda actividad que desarrollan, sobre todo de contención. No solamente a los clubes se va a hacer deporte y disfrutar, sino que los chicos aprenden valores que los hacen mejores personas", aseguró.En ese sentido, manifestó que "la ciudad tiene muchos clubes y hay que seguir trabajando. Creemos de esta manera que se puede trabajar y lograr objetivos que van en beneficio de la sociedad y de los jóvenes"."El Club de Pescadores tiene una responsabilidad social en la zona, sobre todo en época estival, ya que hay más de 90 chicos que vienen a practicar deportes y lo hacen de manera gratuita en el marco de un convenio de colaboración con el gobierno de la provincia. Eso muestra claramente las actividades que desarrollan los clubes de barrio en Paraná", recalcó.Por su parte, el presidente del club, Fabián Blumenblat, comentó que "actualmente tiene 1500 socios, en su mayoría son socios familiares. La actividad principal del club es la pesca, pero también tenemos judo, manito, kayak recreativo y un gimnasio. Cada actividad tiene una comisión que se maneja de forma independiente. Tenemos una sub comisión de eventos culturales que hacen actividades sociales"."Tenemos una cancha de básquet antigua, con piso de cemento pero los chicos se divierten. Nuestro fuerte siempre es la pesca. Hicimos una fiesta de disfraces cuando inauguramos la pileta, hicimos un baile de la amistad y en mayo comenzarán los bingos", contó.