El Ventilador: después de la "grieta"... ¿llega el consenso?

En medio de estas tormentas, al panorama lo completan cada tanto algunas cifras de la economía que se dan a conocer periódicamente.Por ejemplo, al día de hoy son varias las consultoras privadas que estiman la inflación de abril entre cerca del 4,6%, técnicamente igual a la de marzo y sin mucha expectativa de baja significativa para el mes de mayo.Con este contexto como marco y en medio de tiempos electorales que marcan el ritmo de las decisiones, el presidente Mauricio Macri decidió convocar a diversos referentes políticos opositores a dialogar sobre "10 puntos básicos" que según considera, nos ubicarían en el camino de un país previsible.El primero en responder al juego fue el ex ministro de economía Roberto Lavagna. Lo hizo por la misma vía que el presidente Macri, a través de una carta que, además, público en su cuenta de Twitter. En ella, Lavagna se mostró abierto al consenso pero pidió sumar otros puntos a la propuesta y discutirlos despojados de cuestiones electorales.Y así, entre llamados telefónicos y cartas que vienen y van, la ex presidenta sigue ocupando el lugar protagónico a la hora de las especulaciones.Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner, respondió que la ex mandataria "siempre estuvo abierta al diálogo", sin embargo algunas informaciones indican que habría decidido rechazar la propuesta y responderle también por escrito.Lo cierto, al menos hasta el momento, es que la carrera a Octubre va tomando velocidad y la definición de candidaturas tiene su fecha límite en poco más de un mes.Cada vez falta menos para las elecciones generales del 9 de junio. Ese domingo se conocerá el nombre del Gobernador por los próximos cuatro años, de intendentes, concejales y legisladores.Las PASO del 14 de abril dejaron un panorama más claro para algunos y con algunas dudas para otros. Y así, luego de un descanso de spots en radios, televisión y redes sociales, el próximo viernes las campañas vuelven al ruedo.Presentación de modelos de boletas, ratificación de autoridades de mesa y publicación de los padrones, marcarán este 10 de mayo un nuevo comienzo en la carrera hacia las urnas.Mientras tanto, hoy venció el plazo para que el Superior Tribunal de Justicia o el Tribunal Electoral se expidan sobre las impugnaciones presentadas.Pero... ¿Cuáles han sido hasta el momento esas impugnaciones y qué resolución tuvieron? ¿Cómo quedarán conformadas las boletas de aquellos espacios que participaron con internas en las PASO de abril?En la ciudad de Paraná, en cambio, el escenario presenta algunas dudas con números más ajustados que favorecen a las especulaciones, ya que la diferencia entre el peronismo y Cambiemos no fue tan abultada como en el distrito provincial.Aun así, con números menos o más ajustados, este viernes comienza oficialmente la Campaña que buscará sostener los votos de las propias internas y salir a la conquista de aquellos votantes indecisos o que han quedado sin candidato.Así, nuevos spots, afiches, llamadas telefónicas y hasta mensajes de WhatsApp prometen no estar ausentes durante el próximo mes. Un mes cargado de tensiones y desafíos, de cara a la segunda fecha electoral del año para todos los entrerrianos., informó que "".Felipe González lo dijo y vino a hablar desde su experiencia de ser jefe de estado, un estado que se normalizó, que era el patio trasero de Alemania y que luego pasó a ser europeo. No nos olvidemos que cuando Argentina estuvo a punto de disolución fue Felipe González el que vino a aliar las tropas", indicó.Asimismo, comentó que ". Algunos diputados de Cambiemos no quisieron sentarse a dialogar pautas que tienen que ver con la democracia. Eso habla de que nos gusta ver la televisión nacional y fijar posturas pero puertas adentro en la provincia no resolvemos cuestiones básicas"., manifestó que ""."El diálogo que propone Macri es poco creíble porque no ha podido construir diálogo hacia adentro de la coalición gobernante, se cerró en sus conceptos. La única aliada que tuvo fue Carrió.", consideró.Asimismo, dijo que ""."El problema no son las exportaciones y el destino de las mismas, sino qué exportamos. Importamos trabajo chino, trabajo brasilero y mandamos commodities.", indicó.", dijo.Sobre la situación provincial opinó que "el escenario electoral está definido. Hoy discuten si el porcentaje va a ser 58 o 62%"., remarcó que "lo que logró Macri con la convocatoria es estar nuevamente en la visión de la gente e invitar a la oposición a charlar. Creo que lo logró, obliga a los opositores a definirse".Sobre las elecciones a nivel municipal en Diamante, contó que ""."La municipalidad está prendida fuego.", agregó.Comentó que "la situación de la barranca es siempre la misma, está estable hasta que se derrumba"."Bordet fue muchas veces a Diamante pero no ha cumplido mucho lo que ha dicho. Sorprendentemente sacó más del 55% en la ciudad, con el arrastre del porcentaje que también sacó el candidato por Creer. Las dos primeras fuerzas van de la mano de Bordet, está alineado prácticamente", finalizó.consideró que el decálogo que propone Macri es "el del ajuste. Si no, ¿para que los llama? ¿Estamos bien? Se habla de la crispación, del miedo, de los precios, donde figura eso. Lo más sensato que he escuchado es a la Iglesia, de abrir. Está bien escuchar, cuando nunca quisieron, porque lo exponían al Presidente. En segundo lugar lo hacen para bajarle el precio a quien no se sabe si va a ser candidata que es Cristina Kirchner".. Es un diálogo de sordos entre uno que se queda, al menos por la provincia, y el otro que se va", entendió.Almará aportó: "Me pregunto? ¿alguien puede adherir a esto?, tal vez sí, peor a la letra chica que viene después, ¿alguien se anima a firmar esto?"."A la gente que está en la calle, esto no le interesa, a la gente le interesa que le digamos cómo va a comer mañana. No me vengan con versos, basta ya", pidió.Para Almará "lo que hay que hacer es eliminar el IVA, y de esta manera beneficiarán a todos".Aseguró asimismo: "La palabra se sostiene con hechos, no con mentiras. Y estamos frente al mentiroso serial llamado Macri. Nos toman de idiotas. Pregúntenle a doña María, del Lomas del Mirador, si cree en esto, porque mañana tiene que levantarse a comprar la leche para los gurises."."Yo creo que Gainza ya ganó. Le `robó` tres concejales a Varisco. Que hace Bahl? le da un guiño", apuntó.Almará dijo además que "Hay una diferencia".juzgó: "Una cosa es lo que uno interpreta respecto de? y otra cosa es la letra.entre todos, políticas de Estado. Ojalá este sea el primer paso".Rescato que si nosotros empezamos a pensar en la construcción de políticos que se puedan sentar a conversar, más allá de que si después arriben o no a un resultado, me parece que otro país es posible"."No hay que leer algo que es la base para construir un consenso como si fuera un programa de gobierno o una rendición de cuentas, se complica porque es como si vos leyeras una declaración de amor, en un funeral. Hay una lectura errónea.".Varela disintió con periodistas presentes en el programa que aseguraron que `en política todo vale` ya que "hay límites y es necesario que esos límites estén claros.: Voto en blanco, que fueron muchos en las PASO, ausencias (los que no fueron a votar) y también lo que pase en el interior de la provincia: en algunos casos hubo oficialismos, de los dos partidos, que se confiaron y no hicieron campaña, además hay que ver qué pasa con aquellos que sumando las fuerzas fueron a internas en las PASO, y sumando las fuerzas quedaron más o menos empatados, hay que ver para donde van esos votos. Pondría la mirada en muchas intendencias de la provincia, donde podrían pasar cosas bien interesantes", resaltó., mencionó el "decálogo" que contempla "1- Lograr y mantener el equilibrio fiscal, tanto en la Nación como en las provincias. 2. Sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, en función de su principal objetivo que es el combate a la inflación hasta llevarla a valores similares a los de países vecinos.3. Promover una integración inteligente con el mundo, trabajando para el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones. 4. Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión. 5. Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna, que se adapte a las nuevas realidades del mundo del trabajo sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores".Además de, "en el punto 6, Reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal, empezando por los impuestos distorsivos. 7. Consolidación del sistema previsional sostenible y equitativo que dé seguridad a los jubilados actuales y futuros. 8. Consolidación de un sistema federal transparente que asegure transferencias a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del Gobierno Nacional de turno. 9. Asegurar un sistema de estadísticas profesional, confiable e independiente. 10. Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores"."Muchas veces hablamos de la necesidad de un `Pacto de la Moncloa`, en donde todos los sectores sociales nos pongamos de acuerdo sobre conceptos básicos", resaltó.Foncea planteó: ¿Cómo se lee o se interpreta esto que dicen que está abierto a modificaciones, agregar o quitar?".Además, respecto del "decálogo" que propone Macri al convocar a referentes políticos opositores a dialogar, opinó: "Se trata de señales, de contexto electoral, de guiños y de una convocatoria, de la que es difícil no tener una respuesta."."Me parece que se sienten o no al diálogo, es la tarea que tenía que hacer Mauricio Macri, hacer el decálogo, e intentar convertir en la plataforma que tendremos como opción, nosotros, en octubre", entendió.Para la periodista, "es importante destacar que ""."La legislación laboral moderna nunca va a ser en la Argentina, una expresión que se pueda leer así, literalmente, quiere decir muchísimas cosas. El punto 5 del decálogo que alude a `sin poner en riego el derecho de los trabajadores`, esa es la versión nueva del decálogo de Macri. En la primera versión no estaba", apuntó.Asimismo, y respecto a las elecciones que se vienen en la provincia, para el 9 de junio, Alcain, dijo: "".opinó: "Me parece que puede haber puntos en los que podemos no estar de acuerdo, pero es bueno que estén abiertos al diálogo y que las personas que están invitadas respondan de una manera abierta a esta convocatoria."."Se reunieron Gainza y Varisco, estuvieron juntos en el lanzamiento de un programa para reforzar los jardines maternales. Gainza ofreció todo su sistema de publicidad y propagando, que fue distinto a lo que estamos acostumbrados, para ayudarlo en la zona donde no anduvo bien Varisco.", aportó Tepsich., dijo que "creo que lo que pasa es importante."., hay que ver de qué manera y cómo. Todos corren la política porque ya está conversada, ya está lista. Se están sentando a ver cómo sostener este país", agregó.", comentó.Sobre la situación municipal, indicó que "Gainza es del PRO, el representante en Paraná, no es Cambiemos. Las conversaciones de política con el PRO tienen que ser desde otro lugar. Gainza es de un PRO distinto y le fue bien, mejor que a otros dirigentes"., resaltó que "probablemente en unos días salga un nuevo decálogo porque el gobierno está abierto a escuchar las propuestas que le lleve Bordet y los otros dirigentes".Asimismo, dijo que ""."Debería presentar el libro como lo hace cualquiera que va, presenta, deja entrar a la gente, sin exigir nada. Es la misma de siempre, es la imagen que dejó", agregó.Sobre la situación municipal expresó que "Si bien se conoció que la Junta Electoral rechazó la impugnación a la candidata Ruberto, ellos creen que va a haber una escalada de situaciones que ellos no van a contestar pero van a estar muy atentos".Sobre la situación provincial, manifestó que "hoy se lo vio muy activo a Domingo Zacarías, un histórico dirigente del peronismo pero ahora de Cambiemos. Dijo que ellos tienen encuestas que le dan ganador a Macri en Entre Ríos y Paraná"., manifestó que ""."El Consenso de Washington fue el programa que fue llevando al FMI a todos los países en vías de desarrollo cuando tenían problemas financieros. A este mismo decálogo si lo reorientas se transforma en lo mismo.", dijo.Sobre la situación provincial, dijo que "pero están yendo por un número que sería sorprendente, están con un objetivo de levantar más la diferencia de votos del gobernador".