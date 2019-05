Contratos: Defensor desestimó pedir nulidad tras apartamiento de Goyeneche

El abogado Guillermo Vartorelli, uno de los defensores del ex director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez, consideró que "fue un capricho" que la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, continuara con la investigación por los contratos truchos en la Legislatura entrerriana.El mismo había promovido la recusación de la fiscal, por lo que consideró que el apartamiento "es lo correcto".El planteo de recusación había sido efectuado invocando una violación del principio de objetividad, a raíz de que compartió un fideicomiso y tiene una relación comercial con el contador Pedro Opromolla, titular del estudio Integral Asesoría e imputado en la causa, señala el sitioVartorelli celebró la decisión de la procuradora adjunta aunque consideró que "debió hacerlo al momento de advertir quiénes eran las personas que estaban siendo sometidas a proceso, en el inicio de la investigación, cuando toma contacto con la causa e incluso antes de que nosotros hiciéramos el planteo de recusación. Es un capricho no haberlo hecho porque eran claros los motivos que llevaban a que se apartara".No obstante, aseguró que "no se trata de una actitud deshonesta de la fiscal, sino de una situación objetiva: el Código (Procesal Penal) prohíbe a los funcionarios intervenir cuando tienen a su cargo la investigación o el juzgamiento de un ciudadano con el que hayan tenido una relación o vinculo. No teníamos ninguna duda de que existía un vínculo que no era el mero conocimiento de la persona porque el hecho de que tuvieran un fideicomiso o hayan adquirido un inmueble por partes iguales habla de algo más que un mero conocimiento" e insistió en que "fue un capricho del Ministerio Público Fiscal que (Goyeneche) continuara con la investigación".Asimismo, rechazó las declaraciones de la procuradora respecto de que el planteo de recusación tenía "afán obstruccionista y dilatorio" por parte de los defensores. "Cómo podemos obstruir una causa acudiendo a mecanismos legales que prevé el Código, y más cuando el planto de recusación en modo alguno impidió que se siguiera investigando el fondo de la cuestión, como se ha hecho", respondió Vartorelli, y agregó que "hablar de dilación es absurdo porque cuando se formuló el planteo había personas detenidas".Por último, aclaró en declaraciones aque no está en el ánimo de los defensores plantear nulidades o revisar el curso de la investigación en el período en que Goyeneche intervino en la causa.