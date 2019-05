"A la economía social le brindamos herramientas y oportunidades", dijo Bordet

Segunda edición

Marca registrada

Manos Entrerrianas

El gobernador Gustavo Bordet ratificó "el compromiso de seguir trabajando por mucho tiempo más junto a ustedes para lograr nuestros desarrollos, si el éxito es de ustedes, también lo es de nuestra provincia", al participar junto al vicegobernador, Adán Bahl, y la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, del relanzamiento de Manos Entrerrianas."A esto lo hacemos porque entendemos que hay una parte de la economía en la provincia de Entre Ríos, que es la economía social y es la que tiene pequeña escala, pero que es la que sufre también los embates de las grandes variables macroeconómicas porque el único recurso que tiene el emprendedor es su trabajo, su único capital de trabajo es justamente el esfuerzo del trabajo", afirmó el gobernador, junto al vicegobernador, Adán Bahl, y la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta.Se presentó la mañana de este martes la segunda edición de la marca Manos Entrerrianas, una iniciativa del gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Social, que busca distinguir y visibilizar las producciones de los emprendedores de la provincia.El lanzamiento de la segunda edición de Manos Entrerrianas tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, donde se presentaron más de 100 nuevos emprendedores que se sumaron a los otros 100 que ya pertenecen a la línea de trabajo. De esta manera son más de 200 los entrerrianos que participan de esta marca colectiva creada por iniciativa del gobierno provincial con el fin de distinguir, visibilizar, promocionar y valorar las producciones de los emprendedores de la economía social de la provincia. La primera edición tuvo lugar en 2018 y, como en la nueva edición, el gobierno los acompaña a través de diversas políticas, con el fin de fortalecer sus emprendimientos.Durante la actividad, el gobernador Gustavo Bordet, se dirigió a los emprendedores "presentes que son los grandes protagonistas de esta marca que es Manos Entrerrianas".Entonces, "a esa economía social es a la que quisimos no solo visibilizar sino brindarle las herramientas y oportunidades para que pueda crecer, sostenerse, capacitarse y avanzar en un desarrollo productivo, porque entendemos a la economía como un todo y a la persona como el centro de esa economía"."Por eso hoy aquí en este relanzamiento formal donde hay 100 empresas más que se incorporan a Manos Entrerrianas nos pone muy contentos y nos entusiasma porque son políticas públicas que establecemos y que tienden más allá de las dificultades a poder pensar en un futuro, que para el caso del emprendimiento, es ni más ni menos que sus familias, sus hijos, sus nietos".Aseguró entonces que "para eso estamos trabajando y por eso hoy resulta muy gratificante volver a tener este encuentro con ustedes porque ratifica este compromiso de trabajo en conjunto, este compromiso de seguir trabajando por mucho tiempo más junto a ustedes para lograr nuestros desarrollos, que si el éxito es de ustedes, también lo es de nuestra provincia".El gobernador recordó además que "Manos Entrerrianas nació por una necesidad de nuclear a todos aquellos emprendedores que en distintos lugares del territorio de la provincia desarrollan una experiencia por cuenta propia, que tienen su empresa, su emprendimiento, y que necesitaban tener este apoyo del Estado para poder darle volumen a sus líneas de producción, generar líneas de comercialización, y también, en algunos casos, poner sus productos como oferta exportable de nuestra provincia en el mundo".En ese sentido, dijo que "para eso era importante encontrar una marca que nucleara a todo esos productores, y que certifique la calidad del producto que realiza cada emprendedor".Contó que "esto que lanzamos a principio de gestión con mucho entusiasmo, fue tomando cuerpo, y generando una multiplicación que se fue dando a medida que íbamos teniendo los primeros resultados". Fue así que "Manos Entrerrianas comenzó a visibilizarse y empezamos a pensar las primeras experiencias en ferias, exposiciones, también presentamos la marca en Buenos Aires, buscando realizar negocios y oportunidades".Destacó que "eso tiene sin duda un gran valor que no termina solamente en la marca, sino también en el hecho de poder asociarse, ya que al atender generalmente en soledad no se dan los resultados óptimos o esperados, que es necesario tener ese asociativismo entre emprendedores para generar a través de esta marca mejores oportunidades de negocio y de desarrollo". Y en ese sentido, afirmó que "esos lazos que tienen que ver con la solidaridad, con el conocimiento de lo que está haciendo el otro, de compartir experiencias para después aplicarlas en cada uno de sus emprendimientos, esto también es lo valorable que tiene Manos Entrerrianas".Por su parte, el vicegobernador, Adán Bahl explicó que este programa "es una marca registrada por el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos que puede ser usada por los actores de la Economía Social provincial que se destacan por su calidad y compromiso".Y subrayó: "En Paraná queremos incentivar el sector productivo y emprendedor local, con una política activa hacia estos sectores, promoviendo el consumo de que lo que se produce en Paraná y facilitando procesos de comunicación y comercialización", finalizó Bahl.En este sentido, la titular de la cartera de Desarrollo, Laura Stratta, expresó: "Es un momento especial e importante para todos nosotros porque Manos Entrerrianas es un proyecto muy querido y trabajado. Hoy incorporamos formalmente a 100 nuevos emprendedores a los que impulsamos y acompañamos no solamente seleccionando sus productos para incorporarlos a la marca, sino que trabajamos muchísimo para potenciar sus propias marcas".Sobre el proceso transitado hasta dicha presentación, Stratta detalló: "Hemos construido un camino de confianza, de cooperación, los hemos conocido, los hemos escuchado. Ha sido un trabajo cuerpo a cuerpo, por eso Manos Entrerrianas es especial. Esta política promueve la economía social, el comercio justo, el consumo responsable. Es una marca que busca visibilizar lo mucho y lo bueno que producen los emprendedores entrerrianos. Además supone potenciar la economía regional y la economía local acompañando a quienes producen en nuestra provincia"."Creemos en el rol indelegable del Estado que construye y diseña políticas públicas para generar oportunidades y abrir puertas. Creemos en la economía social como motor de desarrollo de nuestras comunidades y en los valores de solidaridad, participación y cooperación que promueve", agregó la Ministra, quien además sostuvo que "frente a un contexto económico y social nacional adverso, en Entre Ríos hay una decisión política de ser un Estado presente".Participaron también del evento los diputados nacionales, Julio Solanas y Mayda Cresto; la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y otros funcionarios provinciales.El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, impulsó esta iniciativa con el fin de promocionar los productos y servicios entrerrianos, visibilizar las cadenas de valor características de la provincia y generar instancias de comercio justo, poniendo de manifiesto la construcción de una identidad y dando a conocer quiénes son, qué hacen y cómo trabajan los emprendedores entrerrianos.En ese marco, el gobierno genera instancias de capacitación, acompañamiento, fomento del asociativismo, apoyo crediticio-productivo y espacios de feria, que generan las condiciones para profundizar la iniciativa. De la misma, participan emprendedores de diferentes localidades de la provincia como Paraná, Concordia, Villaguay, San Salvador, Santa Elena, Feliciano, Federal, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Villa Mantero, Diamante, Aldea Eingenfeld, La Criolla, Los Charrúas, Bovril, San Gustavo y Nogoyá, entre otras.Asimismo, luego del desarrollo de diferentes etapas que se llevaron adelante de manera articulada entre el gobierno entrerriano y los emprendedores de la provincia, se puso en marcha un proyecto de comunicación integral para potenciar y posicionar la marca colectiva. 