Gendarme fue pasado a disponibilidad por sacarse foto con Hugo y Pablo Moyano

Un efectivo de la Gendarmería Nacional fue hoy pasado a disponibilidad por haberse sacado una foto con los líderes camioneros, Hugo y Pablo Moyano, durante el allanamiento que se realizó en la sede del sindicato el pasado lunes.



Se trata de un comandante de la fuerza nacional que se retrató abrazado a los referentes sindicales en plena tarea.



"El gendarme que se sacó la foto ha pasado a disponibilidad. Cualquier gendarme puede tener su corazón político, puede ser amigo o puede admirar a Moyano, es una decisión personal, pero no lo puede hacer en un allanamiento, durante la función y en un momento en que está siendo auxiliar de la Justicia", sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



En diálogo con TN, la integrante del Gabinete explicó que el uniformado "ha pasado a disponibilidad por no cumplir con su deber".



"Ésa es la consecuencia que ha tenido este comandante de Gendarmería, lamentable. Si hubiera querido sacarse una foto, lo tendría que haber hecho sin su uniforme, de manera particular", remarcó.



Finalmente, la funcionaria nacional destacó: "En ese sentido somos abiertos. No creemos que las fuerzas de seguridad tengan que responder a un partido político, pero en un allanamiento no pueden tener una conducta impropia".