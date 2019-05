Moyano: "Si me quieren meter en cana, que lo hagan y después se la banquen"

Tras el allanamiento esta mañana en la sede de Camioneros en el marco de una causa por presunta asociación ilícita, el referente sindical Hugo Moyano lanzó: "Si me quieren meter en cana, que lo hagan y después se la banquen".



Según publicó la cuenta oficial del gremio esta tarde, Moyano aseguró también denunció los tratan "como delincuentes" a pesar de que "los verdaderos delincuentes están en Balcarce 50", en una dura crítica al gobierno nacional, al que relacionó con la medida judicial.



Más de 150 gendarmes realizaron el allanamiento en Camioneros, #HugoMoyano expresó: "Si me quieren meter en cana, que lo hagan y después que se la banquen" y continuó: "Nos tratan como delincuentes, pero los verdaderos delincuentes están en Balcarce 50".



Más tarde, en un discurso en las puertas de la sede gremial, Moyano le pidió al presidente Mauricio Macri que "no siga haciendo estupideces", en referencia al operativo de allanamiento ordenado por el juzgado de Garantías N°9 Lomas de Zamora que investiga a los Moyano por presunta asociación ilícita en el Club Atlético Independiente.



"Esta situación fue creada por la Seguridad del Gobierno en una inspección, una estupidez, un disparate", dijo Moyano. "A todas las organizaciones les quiero agradecer porque saben sin dudas que lo que hace el Gobierno es un disparate total, es una de las tantas gansadas que ha hecho", sostuvo el líder camionero.



"Ha hecho que la situación del país esté como está y que los argentinos estén pasando necesidades por su incapacidad, que solo le obedece al FMI", siguió.



"No han encontrado nada porque nada tienen para encontrar porque acá exclusivamente se defienden los derechos del trabajador. Han perdido el tiempo, trajeron 150 gendarmes sabiendo toda la inseguridad que hay en el país. Nosotros no somos delincuentes", agregó.



"Espero que Bullrich no nos quiera cobrar el gasoil que gastó Gendarmería para venir acá", ironizó en referencia a la ministra de Seguridad.



"Esta es una demostración más de la incapacidad de un Gobierno que no sabe qué hacer, sacaron 10 temas, ¿para tratar qué? Un Gobierno que destruyó la economía del país", dijo Moyano sobre la carta que envió el primer mandatario a los líderes de la oposición y sindicatos para arribar a un "consenso" de cara al proceso electoral. "Señor presidente, no siga haciendo gansadas, todos los errores que usted comete los paga la gente con sacrificio", agregó. Amenaza de paro Esta mañana, el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano apuntó contra el Gobierno por el allanamiento que dispuso la Justicia en la sede del gremio, y amenazó con una medida de fuerza.



Pablo Moyano vinculó el allanamiento con una supuesta represalia de la Casa Rosada por el paro del martes pasado y la protesta con ollas populares en el día del Trabajador. "No nos van a asustar, vamos a seguir peleando contra este modelo económico. No vamos a aceptar la reforma laboral por más que nos metan en cana", afirmó en diálogo con radio El Destape.



Además, en un comunicado de prensa, la Confederación General del Trabajo (CGT), con las firmas del secretarios generales Héctor Daer y Calos Acuña y el secretario de Derechos Humanos, Julio Piumato, repudió y calificó como "gravísimo" el allanamiento en la sede central de Camioneros.