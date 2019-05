A quiénes convocó el presidente Macri y los 10 puntos que contempla

El presidente Mauricio Macri lanzó hoy una convocatoria a referentes de la oposición, a los gobernadores y a representantes del empresariado, las organizaciones sindicales, la iglesias Católica y otros cultos y destacó la importancia de "dar una muestra de acuerdo" sobre 10 puntos que el Gobierno considera "imprescindibles para despejar" algunas dudas que existen sobre la Argentina en el marco del proceso electoral.



La invitación del Jefe del Estado está contenida en una carta remitida esta tarde en la que señaló que "estos puntos no son un plan de Gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión".



"Son una invitación para que podamos despejar algunos temas esenciales de nuestras discusiones. Confío en que desde la madurez democrática podremos dar una muestra de acuerdo que nos permita darle mayor tranquilidad a los argentinos", sostuvo Macri.



La carta está dirigida a todos los gobernadores del país, la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, el senador nacional Miguel Angel Pichetto, el diputado nacional Daniel Scioli, el ex diputado Sergio Massa; el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y los referentes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.



También fue remitida a autoridades del Foro Convergencia, el Grupo de los 6, la Mesa de Enlace, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Confederacion Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).



Además, fue enviada a autoridades de las iglesias Católica y Evangélica, del Centro Islámico y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El texto completo de la carta del Presidente de la Nación "La Argentina ha logrado a lo largo de los años algunos acuerdos básicos que permitieron fortalecer nuestra democracia. El consenso democrático que cerró las puertas a experiencias autoritarias, la Asignación Universal por Hijo, el rechazo a la violencia política, la alianza estratégica con el Mercosur, por dar algunos ejemplos.



Pero claramente hemos tenido problemas para acordar sobre cuestiones básicas de nuestro desarrollo económico. Nuestra historia en este tema ha tenido muchos fracasos, convirtiendo nuestro país en una paradoja mundial por la falta de desarrollo y la pobreza pese a nuestros recursos y nuestras potencialidades.



Por ello, cada vez que se acerca un proceso electoral, existen muchas dudas sobre nuestro futuro. Los argentinos y el mundo quieren tener más claridad y certeza de que hemos podido dejar de discutir algunas cosas que ya no se discuten más en la mayor parte de los países.



Por eso le quiero pedir que pueda expresarse sobre estos diez puntos que consideramos imprescindibles para despejar algunas de esas dudas que existen sobre nuestro país.



Estos puntos no son un plan de gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión. Son una invitación para que podamos despejar algunos temas esenciales de nuestras discusiones . Confío en que desde la madurez democrática podremos dar una muestra de acuerdo que nos permita darle mayor tranquilidad a los argentinos.



1. Lograr y mantener el equilibrio fiscal, tanto en la Nación como en las provincias.



2. Sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, en función de su principal objetivo que es el combate a la inflación hasta llevarla a valores similares a los de países vecinos.



3. Promover una integración inteligente con el mundo, trabajando para el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones.



4. Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión.



5. Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna, que se adapte a las nuevas realidades del mundo del trabajo sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores.



6. Reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal, empezando por los impuestos distorsivos.



7. Consolidación del sistema previsional sostenible y equitativo que dé seguridad a los jubilados actuales y futuros.



8. Consolidación de un sistema federal transparente que asegure transferencias a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del Gobierno Nacional de turno.



9. Asegurar un sistema de estadísticas profesional, confiable e independiente.



10. Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.



Desde ya que estamos abiertos a escuchar agregados o aportes que usted considere que refuercen el mensaje de previsibilidad que podemos dar, ya que esto implica el inicio de una conversación abierta".