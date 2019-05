Vitor a Solanas: "Fue él quien votó en contra de los intereses de Entre Ríos"

El diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos) hizo referencia a los dichos del diputado nacional Julio Solanas y afirmó que "los que apoyaron la corrupción del gobierno de Cristina no pueden dar lecciones de cómo se arregla el desastre que dejaron", afirmó y le recordó que oportunamente Benedetti presentó proyectos para que el entonces gobernador Urribarri exija a la Nación la devolución del 15% de coparticipación y, por orden de su mandamás (Urribarri), Solanas no hizo nada"."Parece que Solanas anda mal de la memoria, pero quiero recordarle que Benedetti presentó proyectos para que Entre Ríos exija a la Nación la devolución de la coparticipación a las provincias, pero Solanas -por orden de Urribarri- se quedó callado y bancó a su mandamás de turno en lugar de defender los intereses de los entrerrianos", arremetió.Luego afirmó que "los intereses de los entrerrianos se defienden ayudando al gobierno entrerriano a salir del déficit que le dejó su antecesor y ahora aliado, Sergio Urribarri. Así se defienden los intereses de Entre Ríos, no votando en contra de iniciativas que devolvían autonomía a las provincias, como hizo sistemáticamente Solanas".Fue en este sentido que Esteban Vitor recordó que "Solanas votó en contra todos los proyectos que Bordet acordó con el gobierno nacional para favorecer los intereses de Entre Ríos"."Macri hizo lo que el kirchnerismo nunca hizo: devolvió lo que corresponde a las provincias, ayudó a Bordet a pagar los sueldos, y colaboró para paliar el escandaloso déficit de la Caja de Jubilaciones, y eso le duele mucho a gente como Solanas", expresó.Por otra parte, aseguró que "los que respaldaron la corrupción de Cristina no nos pueden dar lecciones de cómo se arregla el desastre que dejaron" y sostuvo que "se está reconstruyendo todo lo que se dinamitó durante 12 años"."Solanas dice que Bordet le devolvió la esperanza a los entrerrianos. Lo que diría yo es que Solanas pida a algunos de sus amigos que devuelvan el dinero que le robaron a los entrerrianos durante todos estos años", manifestó Vitor, al tiempo que recordó que el diputado Solanas fue el que fundió el ex Banco Municipal de Paraná: "No puede venir a enseñarnos nada".Por último, el candidato a diputado provincial de Cambiemos aseguró: "Solanas se cansó de tildar de amarillo a Bordet y de acusarlo de ser un aliado a Macri y ahora, tras el pacto de impunidad entre Bordet y Urribarri, sale a bancar al mismo gobernador que hace dos años criticaba".