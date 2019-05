Realizarán inspecciones en Concordia por faltante de "Precios Esenciales"

Los productos del programa lanzado por el gobierno nacional, que contempla a un total de 64 productos a precios congelados por 180 días, no se encuentran en las góndolas de los supermercados y comercios de Concordia.



"Pasa lo que ocurre en la provincia y en el resto del país, se largó desde la Nación una propuesta de 64 productos y no se están encontrando en las góndolas y son productos esenciales como la leche que directamente no está", indicó Néstor Loggio secretario de Comercio de Entre Ríos.



Luego, hizo hincapié en que hay artículos innecesarios en stock, "el vino no es vital para las familias y está en el programa; en los 64 productos hay un rebozador de un kilo y de medio kilo pero no hay carne; en Entre Ríos solo hay dos lugares para la provisión de carnes del programa, solo en Paraná y Victoria, nadie provee de carne en el territorio provincial en este programa que no es otra cosa una estrategia electoral del gobierno de Macri, que viendo la preocupación de la comunidad por la inflación como el problema principal para el pueblo argentino lanzó este programa para resolver un problema inflacionario cuando es imposible hacerlo desde ese lugar", opinó.



Por otra parte, hace algunas semanas se conocieron las certificaciones de bromatología y del Ministerio de Salud sobre la calidad de estos alimentos en ese sentido el funcionario aseguró que "se ha comprobado que no tienen el valor proteico necesario para una buena alimentación, no hay frutas ni verduras en el programa, no se puede tapar el sol con las manos, si hay un problema porque se dispararon los precios lo que en economía se llama estanflación, hay una caída de los salarios y una caída del trabajo y un aumento inflacionario", agregó el funcionario provincial.



En tal sentido, remarcó que "hay que bucear en la historia argentina para encontrar momentos similares a este, tan duros y difíciles, pero no se puede en un programa neoliberal plantear un control de precios, para tener ofertas de precios cuidados y accesibles hay que analizar primero toda la cadena productiva, el valor primario, el valor secundario en la industrialización y el valor servicios, no pensar un programa de acuerdo de caballeros, ya que en economía los acuerdos de caballeros no existen: o se establecen por ley o por decreto o no tienen valor y no se cumplen", expresó.



Sobre los aumentos de los productos, el Secretario de Comercio estimó que los incrementos se trasladan auténticamente a los precios y los valores están dolarizados. "El padre del ministro de Transporte, Dietrich, fue claro, ellos mismos lo reconocen, firmamos un acuerdo con un dólar a 43 y ahora está a 46 y no puedo mantener el precio, dijo. Agregó que lo mismo ocurre con los combustibles con aumentos de un 5 y un 6 por ciento depende de las empresas y esto se traslada a los precios, el problema que tenemos los argentinos en esta etapa neoliberal, es que los precios de los alimentos están dolarizados, consumimos los productos en función de lo que vale el dólar y esta cotizado en Chicago cuando el valor de los alimentos deberían estar cotizados en pesos argentinos", señaló el funcionario.



La leche en Concordia



Sobre el faltante del producto y el monopolio de una marca adelantó que se realizarán controles esta semana en la ciudad. "Tiene que ver con la oligopolización de la actividad económica en muchos productos. La leche es un producto básico y fundamental para la alimentación de los niños y las familias, pero por ejemplo en las góndolas de supermercados en artículos como los fideos el 80 por ciento pertenece a un sola compañía, entonces hay una concentración y una oligopolización de los precios, en este caso de la leche pasa lo mismo".



"En los precios esenciales hay una tercera marca de La Serenisima, y cuando preguntamos por el faltante nos dicen que no hay provisión por parte de los productores y que lo van a garantizar en el tiempo, nosotros lo poco que podemos hacer desde el gobierno de la provincia es hacer inspecciones, controles y denunciar los faltantes, cuando digo acuerdo de caballeros es porque el estado no tiene herramientas para control, simplemente nos queda denunciar y hacer saber a las empresas que estamos inspeccionando y queremos que el estado entrerriano este presente inspeccionando", concluyó en diálogo con diario El Sol.