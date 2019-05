Gremios estatales vuelven a reunirse con el gobierno: Piden cláusula gatillo

A las 11 volverán a reunirse los representantes del Gobierno y los gremios estatales en la Secretaria de Trabajo.



La última reunión fue el 24 de abril, cuando las Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) rechazaron la oferta oficial.



La propuesta consistió en un aumento del 22%, pero a diferencia de sucedido con el sector docente, no hubo propuesta de cláusula gatillo para el segundo semestre y se propone volver a analizar una recomposición salarial en el mes de julio.



Al respecto, el secretario general de ATE; Oscar Muntes, sostuvo que "el principal problema es que no se considera la pérdida de poder adquisitivo del 2018, no se contempla a los trabajadores en la modalidad de Contratos de Obra y tampoco, hubo una contestación fehaciente a la contrapropuesta que desde ATE hemos planteado".



Por su parte, Carina Domínguez, representante de UPCN, manifestó que "estamos en un punto muy difícil de la paritaria, porque si bien se ha respondido a algunos puntos planteados en la primer reunión, es una paritaria que se viene demorando y desconocemos por qué no hay definiciones en algunos temas", señaló.



"No podemos admitir situaciones de desventaja para nuestros trabajadores, como es no prever el desarrollo del segundo semestre para proteger el salario que es lo que estamos planteando", afirmó la gremialista y agregó que "hay una falta de claridad en la propuesta y desconocimiento de la grave crisis que estamos viviendo los trabajadores", subrayó con énfasis.