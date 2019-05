Docentes viajan a dedo: Cuestionan los dichos de la presidenta del CGE

Luego de que desde el sur entrerriano se alzaran voces cuestionando que el "código de traslado" que se paga a los docentes es insuficiente, la mayoría de los cuales terminan viajando a dedo, la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó, salió al cruce con expresiones que, lejos de aquietar las aguas, parecen haber exacerbado los ánimos.



Landó dijo que "el último acuerdo paritario incluye un 22% de aumento del código de traslado a partir de marzo, y por otra parte, son ellas las que eligen trabajar en esos lugares. Cada uno va en lo que quiere. Hay personas que comparten el auto entre cinco personas y pagan el combustible; eso depende en lo que cada uno se transporte".



Además, agregó que "cada uno elige dónde trabajar porque cada uno va a los concursos y elige. Nadie te obliga a trabajar lejos o cerca de tu casa. Quedan muchas veces docentes del lugar sin trabajar porque lo toman trabajadores de otras localidades. Cada uno elige", cerró.



La reacción de Agmer seccional Uruguay no se hizo esperar, en abierto repudio a los dichos de la Presidenta del Consejo General de Educación.



Desde el gremio expresaron que "se desconoce o se aborda la problemática de los docentes y las escuelas de una forma despectiva, más aun teniendo en cuenta que las declaraciones las realiza frente al reclamo de los docentes que diariamente trabajan en zonas muy desfavorables e inhóspitas de difícil acceso".



"Por otro lado, debemos señalarle a la señora Presidenta del Consejo General de Educación que los trabajadores no eligen libremente el acceso al trabajo, sino que dicha elección se hace en función a sus necesidades laborales y de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos", expresaron desde el gremio.



"También es preciso aclarar que los dichos de Irazabal de Landó son imprecisos y tendenciosos en relación al acuerdo paritario y el código 029, (transporte por kilómetros) en el cual se define la conformación de una comisión para modificar la forma de calcular el incremento de dicho código, demostrando que no es una problemática saldada, por el contrario la discusión sigue abierta", concluyó el comunicado firmado por Walter Baccon ? Secretario General y Lía Fimpel ? Secretaria Adjunta de Agmer Seccional Uruguay.