Representantes de Femer se reunieron con la ministra de Salud, Sonia Velázquez

Este viernes, se realizó una reunión entre el presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Rodolfo Nery y la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Se trataron varios temas importantes para los profesionales, entre ellos, el valor de la guardia médica, la cuestión salarial de los galenos que trabajan en hospitales, y el ingreso de médicos extranjeros al sistema público de salud.



Uno de los temas tratados en el encuentro fue la solicitud de parte de la Federación Médica de una actualización del valor de la guardia médica, que "lleva un año, no se ha modificado y la inflación carcomió esos valores", resumió Nery. Este es un reclamo que lo viene canalizando Femer de parte de los médicos de guardia.



Al respecto, la ministra Velázquez les informó que ya transmitieron este planteo al ministerio de Economía y que tendrán pronta respuesta.



Por otro lado, se conversó acerca del "atraso histórico salarial" de los profesionales en los hospitales, que "es más notorio con los médicos nuevos que recién ingresan en el escalafón". Esta situación genera que muchos galenos "analicen el ingreso al sistema de salud pública".



En respuesta, la funcionaria les explicó que esta cuestión está atada al tema de las paritarias estatales, pero se proyectaría un adicional para los salarios más bajos, según se informó desde Femer a través de un comunicado.



Otro tema importante analizado fue el ingreso de los médicos extranjeros al sistema público de salud. "Se nos informó que los que están teniendo ingreso son galenos que efectuaron la reválida, que se encuentran dentro del sistema de la ley provincial y que además se les ha ofrecido cargos en los lugares donde hay especialidades críticas o en lugares donde no había cobertura de esa especialidad con médicos locales", contó el titular de Femer.



Finalmente, también se habló de la faltante de vacunas a nivel nación y la preocupación fundamentalmente por la vacuna "Salk", correspondiente a la prevención de la poliomelitis infantil y no es muy costosa. "Nos informaron que según dicen desde Nación estarían la semana que viene las dosis", celebró el galeno.



También estuvieron presentes, por parte de Femer, el secretario de Hacienda Roberto Balbarrey y, por parte del Ministerio, Karina Muñoz, directora de hospitales; Gabriela Diez, subsecretaria de Administración, Eduardo Elías, coordinador de Atención Médica.