Celebran el Día Nacional de los Monumentos con visitas guiadas

Este fin de semana habrá actividades en Paraná, Concordia, Concepción, San José, Villa Elisa, Colón, Gualeguay, Victoria, Crespo y General Campos.



La actividad se enmarca en una iniciativa de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, del Ministerio de Cultura de la Nación. Para conmemorar esta fecha en todo el país, se podrán visitar más de 1.000 monumentos, edificios y lugares de valor patrimonial. Se desarrollará hoy y mañana, y comprende visitas guiadas, charlas, conferencias, exposiciones, paseos en bicicleta, desfiles, danzas típicas, ferias de gastronomía y conciertos al aire libre. Los lugares estarán abiertos al público, con entrada libre y gratuita.



En la edición 2018 más de 250.000 personas participaron en las celebraciones del Día de los Monumentos. Cada región de la Argentina cuenta con su patrimonio distintivo, estos dos días de celebración son una manera de fortalecer la identidad propia de cada una y de incentivar la importancia de la preservación del patrimonio.



En el caso de Paraná, la Secretaria de Turismo de la Municipalidad adhirió a esta iniciativa con una visita guiada, cuyo recorrido tiene como objetivo descubrir la riqueza de los Monumentos Históricos Nacionales que incluye la catedral metropolitana Nuestra Señora del Rosario, el ex Senado de la Confederación, Escuela Normal, Teatro Municipal 3 de Febrero y Casa de Gobierno, entre otros. La actividad se desarrollará desde las 10 y el punto de encuentro será la Oficina de Informes Turísticos, ubicada en peatonal San Martín.



Por otra parte, el Ministerio de Cultura informó sobre otras actividades en la capital provincial.



La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos ?en calles Santa Fe y México? podrá ser visitada de 18 a 21; la catedral de Nuestra Señora del Rosario de Paraná estará abierta hoy de 11 a 21.30.



Entre las actividades especiales figuran una charla a las 11 en la Catedral; de 11.30 a 13 visitas guiadas; y a las 20.30 una presencia con antorchas y con Nuestra Patrona y Fundadora la Virgen del Rosario.



El ex Senado de la Confederación Argentina, ubicado en calle Su Santidad Francisco 15, podrá recorrerse hoy y mañana, de 9 a 20; la Biblioteca Popular del Paraná, hoy de 9 a 13 y mañana de 17 a 19; la Cámara de Senadores de Entre Ríos, hoy de 18 a 21.



Mientras que la Asociación Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes Pedro Martínez propone actividades hoy de 16 a 19 en esa institución ubicada en calle Buenos Aires 355, que incluye a los croquiseros urbanos, que dibujarán en el patio del museo. En la provincia En cuanto a otras localidades, en Colón se podrá visitar con entrada libre y gratuita el Museo Provincial Molino Forclaz, hoy y mañana de 13 a 17.

En Concordia se sumó el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, hoy de 15 a 19. Como actividades, entre 15.30 a 18 habrá un taller de cerámica para niños y niñas de 7 a 10 años, con lectura de cuentos como inspiración de las obras que quieran crear (a cargo de la profesora y artista plástica Estela Acland), entre otras.



La Capital del citrus propondrá también en el día recorridos patrimoniales por la ciudad. Uno de ellos será el circuito Viví el Patrimonio Italiano. La propuesta incluye un recorrido peatonal con relatos, experiencias e historias sobre el hacer y sentir de aquellos inmigrantes italianos que llegaron a esa ciudad y que sus construcciones y costumbres forman parte de la herencia cultural concordiense.



El lugar de encuentro será en Buenos Aires 79, hoy desde las 16.



En tanto, mañana a las 9.30 se podrá hacer el Circuito Huellas Patrimoniales Yuquerí. Con la misma modalidad del circuito anterior, se hará un paseo que tendrá paradas donde se podrá apreciar la caracterización del paisaje con la interpretación de sus indicadores. También se observarán la flora y fauna nativa del lugar, selva en galería, selva marginal, monte nativo, forestal, etc. Se relatarán leyendas e historias alegóricas de las especies autóctonas. Habrá una parada en el legendario Puente Negro haciendo una referencia histórica y su intervención en el paisaje.

En Concordia habrá también visitas guiadas hoy y mañana al Parque San Carlos, Naranjal de Pereda, entre otros. La Histórica En Concepción del Uruguay, por su parte, habrá recorridos patrimoniales al Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza; la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader; y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.



Como actividades especiales figuran hoy la presentación de la puesta en valor del Rincón de los Poetas y caminata por la historia del Puerto Viejo. Por ejemplo, a las 16.15 habrá una charla sobre los trabajos de puesta en valor y limpieza de los bustos que integran el Rincón de los Poetas, a cargo del escultor Mario Morasan; a las 16.40 se hará lectura de Poesías, a cargo de la Tecnicatura en Bibliotecología de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.



A las 17 contempla una caminata Guiada La Historia del Puerto Viejo a cargo de la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.



Mientras que el domingo se harán visitas guiadas en el Histórico Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza, primer colegio laico y gratuito del país, en el marco de su 170° aniversario.



En la provincia, la propuesta del Ministerio de Cultura de la Nación incluye también actividades y visitas guiadas en edificaciones históricas de las ciudades de Crespo, General Campos, Gualeguay, San José, Villa Elisa y Victoria.



Fuente: Uno.