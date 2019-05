Velaron en el Congreso los restos del histórico dirigente peronista Dante Gullo

Dirigentes de todo el arco político enviaron arreglos florales para despedir al ex legislador porteño y ex diputado nacional. Entre ellos, la ex presidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo y el presidente de la Cámara baja Emilio Monzó.El "Canca", como se lo conocía en el ambiente político, se encontraba "muy grave" en los últimos días. Convirtió su peronismo en un lugar de culto, un restaurante, espacio cultural y librería en el barrio de Palermo donde eran habitués militantes jóvenes y viejos, o turistas que iban por un libro sobre el Che Guevara o Evita o un par de medias con la imagen de la mujer de Juan Domingo Perón.Histórico dirigente del peronismo, fue secretario general de la Juventud del partido y responsable de la Regional I de la JP. Trabajó por la vuelta de Perón al país y después de los violentos 70 mantuvo un buen diálogo con el radicalismo en los 80 acompañando incluso junto a Antonio Cafiero al presidente Raúl Alfonsín en los días de aquella Semana Santa en que se temió por la democracia.También se desempeñó como funcionario del gobierno de Héctor J. Cámpora, se sumó a la JP y pasó a la clandestinidad en septiembre de 1974. En 1975 fue detenido y estuvo en la cárcel de Caseros y en Sierra Chica como preso político hasta 1983. En esos años, militantes del peronismo iban a pedir por su libertad a la cárcel a pesar de la represión.