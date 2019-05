María Grande: Piden informes por presunta presencia de arsénico en el agua

Sumado al pedido de informe que presentó en relación al agua en un complejo turístico de María Grande, el diputado provincial, Alberto Rotman, extendió su interrogante acerca del líquido que se consume en toda la ciudad.



El legislador radical solicitó saber, en un texto presentado en la cámara de diputados de Entre Ríos y dirigido al poder Ejecutivo, si el agua de red que consumen los habitantes de la ciudad de María Grande proviene del Acuífero Ituzaingó y de ser así, desde cuanto tiempo ocurre.



Rotman, oriundo de María Grande y concordiense por adopción, preguntó también si en la ciudad se hacen los controles (análisis) físico químico del agua de consumo en forma periódica y si el Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua (CO.R.U.F.A.) ha recibido de la municipalidad de María Grande, alguna alerta sobre el exceso de arsénico en el agua que proviene del Acuífero Ituzaingó.



Asimismo pidió saber "si el CO.R.U.F.A. tiene conocimiento del análisis físico químico del agua de consumo humano de dicha ciudad, realizado meses atrás a través de la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, por solicitud de la Municipalidad, donde arroja cifra altas de arsénico y finalmente, si el valor de arsénico detectado en el análisis anteriormente citado, de 55 ppb (partes por billón) es considerado dañino para la salud, teniendo en cuenta que la cifra que la Organización Mundial de Salud (OMS) establece como valor tolerable hasta 10 ppb de este elemento y en nuestro país el máximo permitido por el ANMAT para que el agua sea apto para el consumo es 0,01 mg/l o lo que es igual 10 ppb".



Al fundamentar su pedido de informe, el diputado Rotman, señaló: "Según el Código Alimentario Argentino (CAA), toda agua que se destine al consumo humano, no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. Sobre la sustancia El arsénico es un contaminante de origen geológico, que no es detectado en el agua a simple vista, ni tampoco por el olfato o el gusto

Hace más de 50 millones de años, producto del movimiento de las placas tectónicas se formó la Cordillera de los Andes. Este hecho trajo consecuencias que persisten aún hasta nuestros días: durante el proceso se emitieron a la atmósfera grandes cantidades de cenizas volcánicas con alto contenido de arsénico (As) y fluor. Estos materiales, en la actualidad, forman parte del 'loess' o sedimento de los acuíferos o napas subterráneas. El arsénico constituye el principal contaminante natural del agua subterránea que es la única fuente para el consumo humano en una amplia zona de nuestro país. Esta problemática tiene un marcado efecto en el sector socio-sanitario y económico de las regiones afectadas, involucra a más de cuatro millones de personas.



El arsénico es una de las diez sustancias químicas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera más preocupantes para la salud pública. Este organismo fijó un límite recomendado para su concentración en el agua potable de 10 partes por billón (ppb) o lo que es igual 0,01 mg/l o 0,01 ppm (partes por millón) o 10 ug/l (microgramo por litro).



El consumo de agua con concentraciones mayores a estos valores produce una enfermedad llamada Hidroarsénicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) que se caracteriza por presentar lesiones en la piel que evolucionan hasta afectar el funcionamiento hepático, renal y respiratorio. Además, está comprobado que el arsénico puede ser cancerígeno. Política de Estado "El tema del arsénico tiene que ser una política de Estado", aseguró el legislador y afirmó que "para llegar a ese punto, hay que alertar a la población desde las escuelas, y forjar el compromiso de los gobiernos, los científicos, los políticos y las comunidades. ¿Desafío imposible? Lo parece, pero no tanto si el agua comienza a tomarse como lo que es: 'un derecho humano'".



"Como ya lo habíamos expresado en un anterior pedido de informes sobre el exceso de Arsénico en el agua del Complejo turístico Interlagos sito en la ciudad de María Grande, donde se extrae el agua para consumo del Acuífero Ituzaingó, y teniendo en cuenta que el agua de red que se consume en esa Ciudad proviene del mismo Acuífero, que de comprobarse, traerá con el tiempo, serios problemas para la salud de sus habitantes", asegura Rotman.



"Por todo ello solicitamos la urgente contestación de este pedido de informes y que, de comprobarse, se realicen a través del Ejecutivo Provincial, las acciones necesarias para dar solución a este muy grave problema", concluyó el legislador.