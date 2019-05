Massa: "La convocatoria debe incluir a todos los sectores sin exclusiones"

Al respecto, Massa sostuvo: "El país espera soluciones y políticas de Estado, no slogans ni campañas de marketing. Por eso le pido al Gobierno que no juegue con las esperanzas de los argentinos".



Luego que el Gobierno anunciara que pretende firmar un acuerdo de 10 puntos con Alternativa Federal para dar previsibilidad más allá de que gane las elecciones y poder darle una clara señal a los mercados, el líder del Frente Renovador brindó una conferencia de prensa en la que rechazó esta iniciativa. En ese sentido, aseguró: "Estamos frente a un Gobierno que sistemáticamente ha ido incumpliendo cada una de las promesas que asumió en la campaña electoral y hoy La Argentina hoy vive una crisis de confianza".



"En las últimas horas, apareció un documento que tiene que ver con darle señales a los mercados, pero no es un documento que llame a un acuerdo y a un diálogo sincero, sino que es una invitación a suscribir un decálogo de buenas intenciones. Todos los dirigentes queremos que la Argentina cumpla con sus obligaciones, pero los acuerdos no se construyen por WhatsApp, no se construyen a través de filtraciones de prensa, sino que se construyen con seriedad y responsabilidad, con equipos y números en la mano, para poder sacar realmente al país de esta crisis", indicó.



Y añadió: "Ese acuerdo no puede ser pensado para dividir a los opositores. El diálogo franco debe ser convocando a toda la oposición, sin exclusiones. Si yo fuera presidente estaría convocando a todos los dirigentes a una mesa de diálogo, y esa es una tarea que deba asumir el Presidente en persona. Hay que ser serio y responsable para darle certezas a los argentinos que la están pasando mal".



En esa línea, enfatizó: "Un documento de esas características no puede dejar afuera a las Pymes, no puede dejar afuera a los jubilados, al trabajo, a la producción y a la educación. Y para eso es necesario que con humildad y sinceridad el Gobierno reconozca su fracaso, que reconozca que fracasó eligiendo un modelo de especulación financiera", puntualizó Massa.



Por último, remarcó: "Nuestra responsabilidad como opositores es construir una alternativa y un nuevo Gobierno a partir del 10 de diciembre. El país espera soluciones y políticas de Estado, no slogans ni campañas de marketing. Por eso le pido al Gobierno que no juegue con las esperanzas de los argentinos. Si de verdad quieren construir políticas de Estado, que sea el Presidente quien convoque, y si no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. La Argentina va a ponerse de pie construyendo una alternativa amplia que vuelva a poner al trabajo, a la producción y a la educación al servicio de los argentinos. La Argentina se merece un nuevo Gobierno y el diálogo debe ser con todos".