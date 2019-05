Coceramic: "No voy a generar falsas expectativas", dijo Etchemendy

El presidente del Instituto de Promoción de Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (IPCYMER), Ricardo Etchemendy, habló sobre la situación en Coceramic y las reuniones que ha venido manteniendo con distintos grupos de ex trabajadores que integran la cooperativa.



"Al tema de Coceramic lo conocemos hace muchos años, yo llevo 14 años acá y desde el punto de vista cooperativo, viene con conflicto de hace mucho tiempo", dijo el funcionario en diálogo con Elonce TV.



"La semana pasada recibimos a algunos de los grupos que plantearon algunas cuestiones y nosotros, como funcionarios de la provincia dejamos en claro las cosas que podemos hacer y las que no". En primer lugar, explicó que "no somos asesores privados de las cooperativas, somos fiscalizadores públicos y tenemos algunas incompatibilidades para hacer asesoramiento privado de las cooperativas y decisiones. Aparte ellos, hasta hace poco tiempo tenían los profesionales jurídicos y contables a los cuales tendrán que recurrir o buscar otros, es un tema de ellos".



En segundo término, planteó que los trabajadores o socios de la cooperativa están divididos en varios grupos y "no hay unanimidad en el tema de cuáles son las alternativas para hacer".



"Les explicamos que en la provincia hay un decreto de información pública por lo que cualquiera que acredite ser socio de la cooperativa puede pedir la información necesaria que es pública y se la tenemos que otorgar. Por lo tanto la semana pasada les hice hacer una presentación para que sepan cuál es la situación institucional de la cooperativa", indicó Etchemendy.



En tal sentido, refirió que la situación de la cooperativa "es grave porque deben más de seis ejercicios. Tampoco hay que olvidarse que la cooperativa en sí, como empresa, tiene un concurso preventivo donde hay un juez y un síndico. Nadie sabe, y menos nosotros, en qué situación está ese concurso preventivo y qué deudas posconcursales existen".



Consultado sobre si esta situación se puede destrabar, Etchemendy afirmó que "no voy a generar falsas expectativas, voy a trabajar con el grupo de personas en ayudarlos a normalizar, si se puede, la situación institucional de la cooperativa en papeles. Para eso tendrán que convocar a una asamblea extraordinaria y presentar nuevas autoridades porque no tienen representación; desde el ejercicio del 2012, el consejo está acéfalo. Lo único que ellos tienen en el tema cooperativo es que el INAE (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) no les ha quitado la matrícula y está vigente, por lo tanto lo primero que tienen que hacer es saber cómo normalizar ante los organismos públicos el tema cooperativo. Esa es una parte. La segunda parte la tendrán que trabajar con profesionales privados que tendrán que buscar o los que tenían y saber en qué situación está el concurso, qué dice la jueza, el síndico, que deudas existen y que posibilidades hay", insistió el presidente del IPCYMER.



El funcionario mencionó que los ex trabajadores de Coceramic "van a buscar a sus profesionales contables o jurídicos, si los consiguen, y nosotros como Instituto, como lo hemos hecho con otras cooperativas, lo vamos a acompañar en la normalización y en lo que podemos hacer como fiscalizadores públicos. Los podemos ayudar en convocar a la Asamblea, en cómo se hace un acta, como se publica y todo lo que dice la ley. Lo demás es privado de ellos y tendrán que sentarse con el juez del concurso y ver cuál es la situación".



Finalmente y consultado sobre cuánto tiempo demandaría esta normalización, Etchemendy hizo hincapié en que "si ellos logran ponerse de acuerdo con la convocatoria a la asamblea, estamos hablando de unos 30 días porque se tiene que notificar 15 días antes. Con esa representación legal podrán comenzar a dar los primeros pasos, en lo demás, en lo privado, conozco comentarios de cosas y no puedo manejarme con eso; acá la situación es que ellos ante el INAE están debiendo ocho ejercicios". Elonce.com