Macri: "Los argentinos puestos a competir le podemos ganar a cualquiera"

"Pero no de cancheros, sino arremangándonos, haciendo lo que hay que hacer y mejorando todos los días", afirmó esta mañana en la localidad de Añello, donde encabezó la inauguración del oleoducto Loma Campana-Lago Pellegrini.



Macri puso de relieve el potencial que hoy tiene Vaca Muerta como generador de empleo.



"En otras 15 provincias hay argentinos trabajando para Vaca Muerta. Estamos hablando de más de 60.000 puestos de trabajo", señaló luego de recorrer la obra, que permitirá triplicar la evacuación y transporte de crudo no convencional desde el yacimiento hacia el sistema troncal de distribución.



Macri afirmó que Vaca Muerta no es "solamente Neuquén y las grandes empresas", sino también "decenas de pymes que se están poniendo en marcha en toda la Argentina".



El Jefe del Estado estuvo acompañado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el secretario de Gobierno de Energía, Gustavo Lopetegui, y el titular de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, entre otras autoridades.



Durante la visita y antes de encabezar este acto, el Presidente también recorrió las instalaciones de la Central Térmica Loma Campana I y II, que aporta una potencia de 210 megavatios, equivalentes al consumo de 380.000 hogares, al Sistema Interconectado Nacional.



El oleoducto Loma Campana-Lago Pellegrini, de 88 kilómetros de extensión, demandó una inversión total de 80 millones de dólares, y fue construido a través de una sociedad conformada entre YPF (85 por ciento) y la empresas Tecpetrol (15 por ciento).



La tubería tiene un diámetro de 18 pulgadas, cuenta con una capacidad de transporte de 25.000 metros cúbicos diarios y recorre 44 kilómetros en territorio neuquino y los restantes 44 en la provincia de Río Negro.



Macri sostuvo que "la energía es fundamental para desarrollar el país" y que funcionen "nuestras escuelas, hospitales, comercios, casas e industrias".



"Hace tres años y medio recibimos un país que importaba energía después de haber sido un gran exportador, porque en el 2006 la Argentina exportaba decenas de miles de millones de pesos de energía al mundo", recordó.



Sin embargo, "en el 2013 pasamos a importar" como consecuencia de la aplicación de una política con la que "nos dijeron que la energía era gratis" y que llevó a que en 2015 se "quintuplicaran" los cortes de luz.



"Por ese camino en poco tiempo íbamos al colapso que vemos hoy en nuestros hermanos venezolanos", alertó.



El Presidente destacó que, a partir de la tarea emprendida en los últimos tres años y medio, no solo se pudo revertir esa situación, sino que también "volvimos a exportar gas a Chile después de once años".



A su turno, el gobernador Gutiérrez expresó que el oleoducto inaugurado hoy "es una obra de infraestructura que se anticipa a las inversiones que estamos generando con reglas de juego claras, con previsibilidad jurídica y económica, con el sostenimiento, el respaldo y el cuidado de los derechos adquiridos".