Reglamentan ley de protección para prevenir y sancionar violencia contra mujeres

El mandatario destacó el trabajo articulado de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, y organizaciones no gubernamentales.



Esta propuesta define competencias, propone más celeridad en los procesos, plazos breves para el dictado de las medidas (dentro de las 24 horas), establece que siempre deberá tomarse el trámite equivalente al de una denuncia y prevé campañas de educación y capacitación. En este sentido trata de hacer de esta ley nacional una norma aplicable a nuestra provincia, vinculando la normativa existente y profundizando el trabajo de todos los poderes del Estado.



Junto al vicegobernador Adán Bahl; las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Gobierno, Rosario Romero, y de Salud, Sonia Velázquez, y la senadora nacional Sigrid Kunath, Bordet participó en el plenario del Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (Coprev), que se realizó en el Salón de los Gobernadores, y allí la secretaria de ese organismo, Mariana Broggi, le entregó la propuesta de reglamentación de la Ley 10.058 que adhiere a la Ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.



En el encuentro también participaron la presidenta del Copnaf, Marisa Paira; el procurador General del Ministerio Público Fiscal, Jorge García; el defensor del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez; la presidenta municipal de Feliciano, Silvia Moreno, el vocal del CGE, Gastón Etchepare, y la diputada Emilce Pross. Además asistieron representantes del Centro Judicial de Género, de colegios profesionales, universidades y organizaciones sociales.



La reglamentación funciona como herramienta para cada uno de los organismos que intervienen en las situaciones, definiendo quién que se ocupa de que cada uno de los derechos garantizados en la ley, brindando previsibilidad y claridad. Las particularidades de nuestra Provincia, por sus dimensiones y distribución geográfica, merecen que los espacios institucionales puedan dar respuesta a las personas en todos los puntos de Entre Ríos.



El gobernador agradeció y felicitó a todos los que trabajaron en dicha reglamentación. "Culminaron este proceso que llevó su tiempo pero fue muy efectivo el trabajo", dijo Bordet y luego señaló que "las leyes empiezan a aplicarse a partir de la reglamentación, entonces esto resulta importante por el compromiso que se generó".



Luego Bordet señaló que "desde el inicio de la gestión hemos tenido un compromiso muy fuerte para la erradicación de la violencia de género. Entendemos que hay situaciones que hoy son inaceptables en nuestra sociedad y que antes quizás estaban naturalizadas".



"Actualmente la visibilización de estos derechos generan un compromiso muy fuerte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno de actuar decididamente para que progresiva y paulatinamente se erradiquen de manera definitiva este tipo de situaciones", expresó.



"A esto hay que trabajarlo fuertemente desde el lugar que a cada uno nos toca. Hay que generar en nuestros jóvenes la conciencia necesaria para que situaciones como las que son noticias frecuentemente dejen de serlo, que se erradiquen las situaciones de violencia y en eso está el compromiso permanente".



Más adelante, destacó el trabajo del Coprev. "Me ha tocado ir muchas veces refugios, a hogares donde asisten a personas que son víctimas de violencia de género y la verdad que uno ve el compromiso de todos los que trabajan y esto es muy bueno porque no se podría llevar adelante una tarea si no existiera ese compromiso social para poder realizarlo. Por eso, más allá de la reglamentación de la ley quiero reiterar mis felicitaciones a todos y mi agradecimiento por ese trabajo", agregó.



"Todo lo que está previsto en la ley, lo que se ha reglamentado ahora, tampoco sería efectivo si el Poder Judicial no hubiese tomado, como sucede en Entre Ríos, la decisión firme de poder actuar en los casos de violencia de género y esto también se ha visto reflejado en numerosos casos que ha tenido que actuar la justicia. Es fruto también justamente de este trabajo articulado que se ha llevado adelante", acotó.



Compromiso



A su turno, el vicegobernador Adán Bahl afirmó que "hoy, a través del Coprev presenta una propuesta para dar un paso más para garantizar y hacer efectivos esos derechos de la mujer".



"Esta propuesta da cuenta del compromiso político de nuestro gobierno, de nuestra provincia en la erradicación de la violencia contra las mujeres", resaltó y finalmente remarcó que "la reglamentación de una ley es fundamental para su implementación porque indica y manda a todos los organismos y poderes del Estado a que se adapten y trabajen articuladamente para prevenir todos los tipos de violencia y todas las modalidades de violencia. En los próximos años será una herramienta fundamental para coordinar las acciones de prevención y protección de la violencia contra las mujeres a nivel local con todos los organismos de la provincia y la nación que estén trabajando en el tema".



Modo de trabajar



Durante el encuentro, la ministra Laura Stratta destacó la decisión política del gobernador "de poner en agenda un tema que es complejo pero muy necesario abordar con seriedad como es el tema de las violencias". Y resaltó el proceso de elaboración: "Celebro este modo de trabajar y gestionar desde una mirada interministerial e intersectorial para generar respuestas integrales a las demandas sociales que son muchas y más en este contexto que nos toca atravesar. Esta propuesta de reglamentación es el resultado de un camino transitado junto a diferentes actores de la sociedad, con los que pudimos construir consensos, intercambiar saberes, perspectivas y experiencias que enriquecieron el trabajo".



En ese sentido, agradeció la "dedicación y compromiso" de quienes integran la Comisión de Legislación de Coprev donde hay representación de los tres poderes del Estado, pero también de organizaciones de la sociedad civil que están involucradas con la temática.



Sobre la función de la propuesta entregada a Bordet, Stratta explicó: "Esta reglamentación nos permite ordenar el trabajo que se viene realizando, muchas veces de forma silenciosa, volcando la experiencia de todos estos años y tejiendo redes para avanzar en la erradicación de las violencias. Sintetiza lo que venimos haciendo y lo que queremos como provincia y como sociedad, en la tarea de construir una sociedad más justa e igualitaria, que es un desafío de todos".



Otra oradora fue la senadora nacional Sigrid Kunath, quien señaló que "es una alegría compartir esta reunión plenaria del Coprev, con el gobernador, el vicegobernador, ministras, autoridades del Poder Judicial y con todos los consejeros y consejeras. Hemos tenido un proceso de consolidación en cada uno de los pasos que se han ido dando en la provincia en relación al abordaje y al sinceramiento desde el Estado respecto a lo que sucede con las violencias, que tiene que ver con las definiciones políticas de la gestión, de sostener los temas en la agenda, de instarnos a hacer pero también de dejarnos hacer".



"Desde la conformación del Coprev, allá por el 2012, hay muchas integrantes que siguen permaneciendo con su representación en el Consejo,aunque tal vez hoy nos acompañan representando a otra institución, desde otro lugar, pero la verdad eso también habla a las claras del sostenimiento de las acciones que se han podido conformar y a través de las definiciones que se han ido tomando", aseveró.



Kunath afirmó que "cuando contamos qué se hace en Entre Ríos, sabemos que estamos a la vanguardia en mucha de estas cuestiones. Hay otras provincias que están recién comenzando con estos procesos de articulación y nosotros, con todo lo que nos falta por hacer, reconocemos que hay un recorrido sumamente interesante y que se fortalece".



"Esta propuesta de reglamentación tiene un trasfondo de un trabajo realizado de manera absolutamente plural y enriquecedora, que ha costado mucho pero felizmente hoy nos lleva a transitar este resultado" puntualizó la senadora.



Por su parte, la secretaria del Coprev, Mariana Broggi, agregó: "Estamos muy contentos de llegar a esta instancia, de este trabajo que es fruto de trabajo articulado y sostenido. Entendemos que reglamentar una ley, más allá de lo jurídico, implica dar vida a lo que venimos desarrollando hace varios años, con la letra y la forma para saber con quién vamos a trabajar, sus responsables y con qué recursos. Esto también significa ratificar la decisión política de la provincia de Entre Ríos para ordenar y dar forma a lo que muchos equipos técnicos y profesionales lleva adelante todos los días en su trabajo".



La reglamentación



La reglamentación define cuál es la responsabilidad de los organismos provinciales y establece que en el territorio provincial la autoridad de aplicación será el Coprev. En cuanto a las políticas públicas se prevé específicamente las competencias de cada área, entre ellas: la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos, la Secretaría de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos.



Pone especial énfasis en la importancia del acceso a la justicia y en cuanto a la celeridad de los procesos prevé específicamente que deben evitarse los pasos excesivamente burocráticos en la violencia de género, para lograr agilidad y plazos breves en el dictado de las medidas.



En el ámbito de las denuncias, establece que puede realizarse ante la Policía, cualquier juez, el Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Violencia de Género (OVG). Para ello se instrumentará una planilla de denuncia unificada. Además plantea que siempre que se presente una persona a informar, exponer o denunciar hechos que puedan entenderse como de violencia contra la mujer, se dará el trámite equivalente al de una denuncia, no de exposición policial.



En ese camino dentro de las 24 horas de recibida la denuncia el juez dispondrá medidas de protección que deberán establecerse teniendo en cuenta la gravedad y el riesgo existente en el caso, pudiendo prorrogarse las veces que resulte necesario conforme la situación lo justifique, de oficio o a pedido de parte.



Asimismo se define que en todos los casos deberá intervenir un equipo interdisciplinario que realice el informe de riesgo, el equipo debe pertenecer a la administración pública provincial o municipal o al Poder Judicial y estará integrado por profesionales especializados en la problemática de violencia de género.



A modo general esta propuesta recoge las concepciones vertidas en la ley de identidad de género.



Por otro lado, esta herramienta contempla campañas de educación y capacitación, así como servicios integrales conformados de profesionales especializados en la perspectiva de género.