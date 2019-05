Robo a la panadería social: Bahl entregó aportes para la compra de un horno

El vicegobernador y candidato a intendente de Paraná, Adán Bahl, se acercó este viernes hasta la panadería social "San José", que este miércoles fue blanco de un robo, y entregó aportes para la compra de un horno industrial que permita cuadriplicar la producción del emprendimiento laboral."Sabemos del trabajo y el compromiso para capacitar y sacar a los chicos de la droga. El robo fue un impacto muy fuerte, que se sumó al fallecimiento de nuestro panadero que venía capacitándolos, así que nos acercamos a cumplir con una promesa", indicó Bahl a"Él nos comentaba que en un tiempo determinado, podían cocinar solo 14 kilos de producto y el soñaba con un horno más grande que pudiera cuadriplicar la producción", rememoró el funcionario provincial, al tiempo que anunció: "Le traemos el aporte para que puedan tener ese horno, que es un cuello de botella en la producción"."En pocas semanas, la panadería tendrá mayor producción a la actual y con la cual también se podrá contribuir a los vecinos del barrio, porque el pan es de muy buena calidad y prácticamente se vende a mitad de precio que en cualquier comercio", valoró al respecto.En la oportunidad, Bahl también se comprometió a gestionar otro maestro panadero para que continúe capacitando a los 60 jóvenes que se inscribieron para sumarse al emprendimiento."Es fundamental recuperarlos, contenerlos y darles una oportunidad de trabajo, de un proyecto de vida", remarcó.Por su parte, el sacerdote Ricardo López, a cargo de la Iglesia Guadalupe y promotor de esta iniciativa, agradeció el acompañamiento y la gestión del funcionario provincial. "El horno es algo necesario porque los chicos necesitan producir más, y tenemos que contenerlos durante más tiempo. Son muchachos de 25 y hasta 38 años que no han tenido la oportunidad, que en otras circunstancias deberían estar estudiando o terminando una carrera, siendo profesionales en algún ámbito", explicó el cura."Excepto estas grandes ayudas que recibimos para la maquinaria, la panadería se sostiene con el trabajo. Si no se vende, hay menos rédito, porque acá no hay ganancia, esto es una cooperativa", comentó al respecto.