Ramos Padilla citó a indagatoria a la abogada que "armó" el discurso de fariña

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a indagatoria para hoy a la abogada que afirmó haber entrenado por orden del Gobierno al "arrepentido" Leonado Fariña en sus declaraciones en las causas judiciales por manejo de obra pública durante el kirchnerismo.La citación es a la letrada Florencia Guijo en calidad de imputada y fue fijada por el magistrado para hoy en los Tribunales Federales de Dolores."Sí, yo entrené a Leonardo Fariña para que declare sobre la obra pública. Él no tenía la menor idea sobre obra pública. Parecía un chiste. Después, en la declaración y hasta en la televisión, usaba mis palabras. Yo me reía sola. El que me contrató fue un hombre que se sabía era de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el doctor Raúl Copes, un hombre originario del radicalismo que hacía años estaba en la SIDE", declaró la abogada en una entrevista con el diario Página/12 el pasado fin de semana.Según dijo la abogada, quien aclaró que había hecho trabajos anteriores para la AFI, cobró entre 30 a 40 mil pesos y fue previo a la presentación de Fariña como "arrepentido" para declarar contra Cristina Kirchner por supuestas irregularidades en el manejo de la obra pública y su vinculación con la "Ruta del dinero K".Guijo aseguró que tras ser contactada por Copes comenzaron a intercambiar mails, en los que el integrante de la AFI le pedía contextualizar y le consultaba sobre ciertos temas puntuales vinculados a la normativa y regulación de la obra pública.Pero luego, según recordó en esa entrevista, mantuvo un encuentro personal con Fariña, a fines de enseñarle detalles sobre la obra pública."Por supuesto que lo conocía de la televisión, de manera que enseguida supe quién era. Estaba ahí sentado, todo canchero, con un gorro de lana en la cabeza. Arrancó hablándome de su matrimonio, de Karina Jelinek, y de cómo la estaba pasando como testigo protegido. Fueron 20 minutos para romper el hielo. Él hablaba y hablaba. Cuando pasamos a la obra pública me quedé sorprendida: no sabía nada de nada", señaló.Y agregó: "No sabía lo que era un certificado de obra, que es cuando se termina una parte de la obra, los funcionarios constatan lo hecho y certifican lo construido. Con eso se cobra. No sabía lo que era el acopio, que consiste en que antes se compraban materiales para iniciar una obra y presentando las facturas se cobraba un adelanto. Eso era muy diferente a cobrar un anticipo financiero".Manifestantes se concentraron en Plaza Lavalle para respaldar el trabajo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga un entramado de espionaje ilegal surgido a partir de la denuncia contra el falso abogado Marcelo D´Alessio."Fuera las mafias", "Ramos Padilla a fondo", "Ramos Padilla estamos con vos", y "Justicia, no extorsionadores", fueron algunos de los carteles que se vieron entre la multitud.En la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales de la calle Talcahuano, se cortó la luz y los manifestantes alumbraron con sus teléfonos celulares y velas.Ramos Padilla investiga en Dolores una denuncia de supuesto espionaje ilegal, que involucra a D´Alessio y al fiscal federal Carlos Stornelli, quien fue declarado en rebeldía por no presentarse a declarar.