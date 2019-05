El Ventilador: Algunas opiniones sobre los partidos políticos y las elecciones

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

A poco más de un mes de las elecciones generales en Entre Ríos y de la fecha límite para efectivizar candidaturas presidenciales, mayo arrancó convulsionado. Oficialismo y oposición redefinen sus campañas. Las encuestas marcan el rumbo y los asesores proponen salir a la conquista de "indecisos" y del famoso "voto blando".Por otra parte, en el entorno de la ex presidenta Cristina Kirchner nada es oficial, pero al mismo tiempo todo huele a candidatura. Para muchos, el lanzamiento de su libro "Sinceramente" es una señal de esto y, al mismo tiempo, todos esperan su disertación el próximo xx de Mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Esa será la ocasión donde se presente en público luego de mucho tiempo y, para muchos, puede llegar a ser el momento donde además haga efectiva su postulación o dé señales claras de ello.Y entre candidaturas firmes y otras que juegan a oficializarse, algunos encuestadores se lanzan a medir la fuerza que tiene entre los votantes la posibilidad de una tercera opción, frente a la polarización -Cristina -Macri.En tanto, las dos fuerzas mayoritarias en la provincia redefinen sus estrategias para enfrentar un mes de mayo que estará cargado de campañas, con búsqueda de nuevas alianzas y a la conquista de votos sin definir.-"No estamos felices en el día del trabajador. La incomprensión reina entre nosotros. Redoblemos esfuerzos".-"Cristina es la única que puede arreglar este desastre. ¡Volvé!"-"Estoy muy contento por su sinceridad Sra. Ana al decir que no va a leer el libro Sinceramente, de Cristina. No esperaba otra actitud de usted".-"Fui a varias librerías a comprar el libro de Cristina y no lo encontré y me fui a Santa Fe y no lo conseguí. Varios dueños de las librerías estaban contentos por la venta y esperando ansiosos el próximo".-"Para la panelista que dice que no va a leer el libro. Con la soberbia de Cristina comíamos asado todos los fines de semana y llegaba a fin de mes. A mí me parece que somos muchos los que queremos que vuelva. ¿A ustedes les parece la leche 50 pesos?"-"Mariano Kohan ¿por qué no te casas con Cristina ya que para vos es la mejor?".-"Hasta cuando con las mismas caras, por favor. Con esta clase de políticos no hay solución. Denles lugar a gente más joven y sin causas de corrupción. Hay gente limpita sin ninguna causa, háganse un lado por ustedes y por sus propios futuros".-"Por el bien de todos los argentinos, espero que no gane la señora. Va a cerrar las exportaciones de la carne, para que sea barata la carne y nos vamos a ir comiendo el stock ganadero. Además de retenciones a todos los cultivos y va a terminar solo soja sobre soja. Durante el mandato de esta señora la soja estaba 600 dólares y terminamos peor que Venezuela".-"¿Pueden dejar de hablar de la chorra más grande de Sudamérica?".-"Se le pincha el globo. Las buenas noticias serían que se vayan cuanto antes".-"Lo único que digo es que los mejores días siempre fueron, son y serán peronistas".-"Bahl tuvo muchos votos por la gente que no corta boletas, no está acostumbrada".-"Estos hablan de fulanos y zultanos, pero ninguno habla de lo que cobran y no les importa la gente. Cobran por no hacer nada más de 200 mil".-"Pero la Vidal es segunda de Macri. Esos candidatos son para gente de alta categoría, ¿qué van a hacer para los pobres? Yo me quedo con Cristina, ella si es para la gente humilde".-"Sobre quién gana, es una lotería. Recuerden que ambos candidatos en el 2015 compitieron, pero quien ganó fue quien había salido segundo en la elección general. En definitiva, si en política todo es posible el ballotage lleva esto a un grado superior. Nada se sabe".-"No tenía esperanzas, pero ya ahora lo sé. Vuelve Cristina, por fin se va este estafador del voto. Fuera Macri".-"La deuda externa la pagaron Néstor y Cristina".