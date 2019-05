Entre la crítica y la autocrítica, los partidos políticos "se reacomodan"

Panorama provincial

El periodista Rubén Almará

La periodista Luz Alcain

La periodista Ana Tepsich

El conductor del programa, Lalo Foncea

El periodista Jorge Riani

El periodista Sebastián Martínez

El panelista Mariano Kohan

El locutor Alejandro Abero

El periodista Javier Aragón

Así, dos días de paro se sucedieron en todo el país incluido el 1º de mayo, donde además se hicieron sentir diversas manifestaciones y ollas populares en diferentes ciudades, incluida esta capital provincial.En este marco,Un ejemplo es la estrategia que usará el "Macrismo" a partir de este mes, confirmado desde el seno mismo del consultor Durán Barba.Al mismo tiempo,De hecho, el último timbreo del Presidente de la Nación fue hace ocho meses, en septiembre del año pasado, tras la primera fuerte crisis cambiaria.Equipo que tendrá el desafío, entre otras cosas, de sortear los dificultosos y polémicos mensajes que la diputada Elisa Carrió va dejando en cada provincia a la que asiste para apoyar a Macri.Por otra parte, en el entorno de la ex presidenta Cristina Kirchner nada es oficial, pero al mismo tiempo todo huele a candidatura.Para muchos, el lanzamiento de su libro "Sinceramente" es una señal de esto y, al mismo tiempo, todos esperan su disertación el próximo xx de Mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Esa será la ocasión donde se presente en público luego de mucho tiempo y, para muchos, puede llegar a ser el momento donde además haga efectiva su postulación o dé señales claras de ello.Momento de evaluaciones y análisis de escenarios, ese parece ser el momento actual en la provincia de Entre Ríos de cara a las elecciones generales el próximo 9 de junio.Por su parte, el frente Creer Entre Ríos, muy confiado en los resultados de las urnas, ajusta aciertos y errores para mantener la amplia ventaja obtenida en las PASO.A su vez, el PRO buscar redefinir su campaña en un encuentro que realizará el próximo sábado en la ciudad en Crespo. Participarán candidatos a intendentes, senadores, diputados, presidentes de juntas y concejales de toda la provincia. La reunión estará seguida por una cena con el objetivo de recaudar fondos para la campaña.Las encuestas en la provincia muestran números que no varían ni se mueven demasiado.Pero...Entre la crítica y la autocrítica. Los partidos se reacomodan en una Entre Ríos rumbo a la definición 2019.En una Argentina que arde entre los números de la economía y las campañas de un año electoral, todos los caminos conducen a octubre.Y entre candidaturas firmes y otras que juegan a oficializarse, algunos encuestadores se lanzan a medir la fuerza que tiene entre los votantes la posibilidad de una tercera opción, frente a la polarización -Cristina -Macri.Un ejemplo de esto es un relevamiento que hizo la consultora Taquion, en la cual revelan que, sobre un total de 1600 encuestados, el 32% está dispuesto a votar a una tercera fuerza en las presidenciales.Pero...Varias encuestas muestran que una posible tercera opción puede imponerse frente a la polarización, en un eventual escenario de ballotage. Y esto, por supuesto, entusiasma a varios.Sabemos que actualmente Lavagna, Urtubey y Massa están anotados para este nada fácil desafío. Y recorren, aún con cautela, varios programas de TV para exponer sus ideas. Programas a los que usan, incluso, para medir popularidad a través de las marcaciones del rating.Así las cosas,entendió que ""Cristina no necesita hablar". Se especulaba que el lanzamiento de una posible candidatura se haría en la cancha de Racing. Ante esto, Almará aseveró: ""."Hoy como está la situación,Creo quePara AlmaráEn tanto, juzgó: "Macri y Durán Barba tienen una artillería tan grande para tirarles cuando diga Cristina `voy a ser candidata` que no se la van a aguantar".El periodista pidió: "Basta de subestimar a la gente, ha crecido la gente, buscar al grupo familiar y darle un crédito, y decirle `si nosotros ganamos pasará esto o aquello`? es la media alpargata. Están subestimando a la gente"."Sigo pensando en que Cristina no va a ser candidata, pero en caso de que lo fuera, va a ser escandalosa la cantidad de votos que le va a sacar a Macri", conjeturó.Almará resaltó quesi se hacen las cosas debidamente bien".Al centrarnos en las terceras opciones, Massa, Urtubey, Lavagna, "son funcionales a Macri" opinó.consideró, "teniendo en cuenta el rol que jugará Cristina Kirchner de acá a fin de año, siendo o no candidata, creo que ella viene diseñando desde hace muchísimo tiempo, el tablero de lo que será el futuro de Argentina a partir de diciembre de este año. Que sea ella o no, habrá una incidencia suya muy fuerte, porque la viene militando y caminando con sus voceros, recorriendo el país hablando respecto de la justicia, del futuro Congreso de la nación, respecto de cómo se armará el poder en toda la Argentina".No sé quién podría garantizarle, determinadas condiciones respecto del poder, sino poder recaudar su poder electoral".Al entender de Alcain, "hay que remar con una situación nueva, noto un cambio de línea editorial de los medios que han sostenido al gobierno desde diciembre de 2015, para acá, muy importante".En el marco de la campaña a las elecciones generales en la provincia, Alcain subrayó:Van a ver si cosechan algo por ahí".opinó: "A Cristina (Kirchner) la aconsejaban que no hablara, porque cuando ella lo hacía, las encuestas bajaban. Si no hablaba, se mantenía".", entendió.De acuerdo a lo apuntado por Tepsich "están tratando de acercarlo a Lavagna a Macri, que no quiere, aunque sí podría hacerlo si compite con Vidal en una interna"."Estuve averiguando como era laEsto sucedió en Paraná, en el caso de la campaña de Gainza", resaltó la periodista."Cuando estuvieron Varisco y Bahl en el programa, en diferentes días,Para la periodista, "los números reflejan que cada vez es más la cantidad de gente que no sabe a quién votar"., aseveró: "Este jueves es el primer día hábil de este mes, que necesita de definiciones. Desde el macrismo ya sabemos que hay una definición, que es la del presidente Macri, lo ratificó la gobernadora de Buenos Aires, que afirmó que ella no es el plan B y que no lo piensa ser."."¿Podemos decir que el objetivo de Cristina no es volver a ser presidenta, sino que Macri no continúe?", interrogó."Planteemos un escenario hipotético. ¿Qué pasa si de acá a octubre, el gobierno tiene preparada una serie de medidas, de las que ya algunas arrancaron, anunciadas como buenas noticias, pequeñas como buenas. Si esto se sucede semana a semana, ¿qué sucedería?", afirmó., indicó que "la justicia con esto de buscar dar a cada uno lo que corresponde quedó para los libros,".Sobre la situación a nivel nacional explicó que ", cada vez hay más distancia. Urtubey tratando de convertirse en candidato parecía Gardel volviendo a nacer, fogoneado desde Clarín. Ellos mismos también sufrieron las consecuencias de su enfrentamiento con Macri, con el PRO. Hoy están tratando con gente devaluada. Dos consultores dijeron que la campaña que se viene va a ser sucia, con anónimos y mensajes masivos"."El gobierno tiene una ilusión. Se puede decir que Venezuela está mal porque tiene inflación, pero también la tenemos en Argentina. Creo que el gobierno tiene que pelear contra la sensación real que causa la inflación todos los días. Hoy cerraron sucursales de una casa de electrodomésticos entrerriana", consideró.Sobre la situación en la provincia, opinó que "".Estamos hablando de Cristina, de Macri, de Varisco, de Bahl, de Bordet, de Benedetti", señaló., explicó que "".En campaña "varios candidatos tenían grupos de WhatsApp donde se distribuían contenidos específicos día por día. En cada jornada iban con algo distinto y pedían compartirlo en distintos grupos. Hubo candidatos que lo hicieron, les fue muy bien y no fue campaña sucia. Eran más contenidos propios que hablar mal del otro. Lo hicieron peronistas, radicales y del Pro".", manifestó.", resaltó."Hoy se vio un reflejo de ese cambio de estrategia de decir que salgan los intendentes a decir de las cuestiones que se están haciendo cargo las ciudades y que Bordet no atiende desde la provincia, de igual forma que Bordet dice que se hace cargo de planes que no se ocupa la nación", aseveró., señaló que ""."Para mí Cristina va a ser candidata. La mayor parte de senadores y diputados que hoy están en el Congreso fueron elector por el Frente Para la Victoria, si bien hubo una renovación parcial. La mayor parte de los gobernadores fueron electos con las banderas y la boleta del Frente Para la Victoria.", comentó.Asimismo, dijo que ""., dijo que "".", resaltó."El gobierno no está pensando en cómo solucionar lo que pasa día a día en la calle. No piensan en el bienestar de la gente.El sistema de vacunas en Argentina fue el mejor hasta que llegaron estos tipos", indicó., consideró que ""."El gobierno empezó a negociar con una parte de la oposición moderada: Pichetto, Urtubey, Massa y otros. Buscan hacer una especie de gobernabilidad hasta octubre. Quizás es un artilugio", comentó.Explicó que "la encuesta de la empresa Demos dice que en primera vuelta Macri gana por cuatro puntos por encima de Cristina, y en segunda vuelta dos puntos arriba. No sabemos qué va a pasar".", manifestó.Sobre la situación provincial dijo que "".