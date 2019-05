Brupbacher: "Por más de tres años el gobierno de Bordet estuvo ausente en Viale"

El Intendente de Viale, Uriel Brupbacher (Cambiemos), cuestionó la "ausencia total del Estado provincial" en la ciudad y criticó que ahora, en una jugada claramente electoral, "quieran hacer su aparición en escena con todo el aparato estatal, bajando programas, haciendo algunas obras y demás"Dijo que en estos años de gestión "prácticamente no hubo relación con el gobierno provincial, ni hemos tenido respuestas a casi ninguna de las gestiones puntuales que hemos realizado"."Como ha habido una ausencia total del Estado provincial, desde el Municipio nos hicimos cargo de muchísimas cosas que no nos corresponden", aseveró y brindó algunos ejemplos para dimensionar su afirmación: "A los caminos rurales los mantiene la Municipalidad, que también se hace cargo de los servicios básicos de las escuelas -como arreglar las canillas- y además saca a la calle móviles locales para garantizar seguridad".Al poner otro ejemplo, el Intendente contó que "se le tuvo que sacar al IAPV los terrenos que le habíamos donado para construir viviendas porque no dieron respuestas a nuestras demandas habitacionales. Solo se están entregando casas de la gestión anterior".En este sentido, consideró que "la ciudadanía muchas veces desconoce si es el gobierno nacional, el provincial o municipal el que se tiene que hacer cargo de una obra, pero sabemos que los intendentes somos siempre la primera trinchera del reclamo y ahí tenemos que estar para dar una respuesta"."Por ejemplo, para la directora de una escuela a veces es más fácil venir a pedir al municipio que corte el pasto del establecimiento en vez de presentar una nota en la Departamental de Escuelas", señaló Brupbacher.Por último, manifestó que si bien el gobernador Gustavo Bordet muchas veces se jactado de que en su gestión no se discrimina a las ciudades por su color político y ha tratado de diferenciarse en ese sentido de la administración de su antecesor Sergio Urribarri, lo cierto es que "nada cambió y sigue todo igual que antes".De este modo, Brupbacher coincidió con lo manifestado días atrás por el candidato a gobernador, Atilio Benedetti: "Es lamentable escuchar cómo los intendentes tienen que afrontar con recursos propios funciones que son propias al gobierno provincial. La Nación ha duplicado los recursos que llegan a la provincia y sin embargo los intendentes se tienen que hacer cargo de los caminos rurales, de arreglar las escuelas y de pagar el combustible de los patrulleros".