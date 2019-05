"La propuesta ni siquiera iguala a la de los maestros", dijo Melgarejo

El pasado lunes se reunió la Comisión Directiva de la Unión Personal Civil de la Nación y en el marco de un plan de lucha que vienen realizando, se resolvió hacer un paro y movilización provincial el martes 7 de mayo en la ciudad de Paraná a partir de las 10.Los cuerpos orgánicos de UPCN coincidieron en la necesidad de endurecer el plan de lucha que venía hasta el momento con asambleas en los lugares de trabajo y retención de servicio en algunos casos como el Registro Civil., Cristina Melgarejo, Secretaria de Salud de UPCN, indicó que el gremio no ha tenido respuestas en la paritaria por el segundo semestre y si bien fueron convocados, "no fue clara la propuesta que se nos hizo y ni siquiera iguala a la de los maestros. Realmente pensamos que somos trabajadores de segunda. Tampoco nos dijeron qué pasa con lo que se nos debe y estamos atrasados en ese tema. Los compañeros empezaron a cobrar ayer y después de pagar mínimamente las cuentas, no hay un peso".Uno de los puntos que reclama el gremio es una cláusula de revisión, la cual "garantiza que lo vas perdiendo, aunque sea atrasado, lo podés ir cobrando, y no estamos hablando de mejorar salarios, sino que no haya tanta pérdida en el poder adquisitivo".Asimismo, recordó que "las recategorizaciones están pendiente del año 2017. La mayoría de los organismos no ha podido cobrar y en el caso de salud son más de 3400 compañeros que todavía están en revisión en la Dirección General de Recursos Humanos".Sobre la medida de fuerza en el Registro Civil, señaló que "hay asambleas de tres horas". Mientras que el martes, se reunirán a las 9.30 en el Sindicato para luego movilizarse. "La medida amparan a todos los trabajadores, afiliados o no", agregó Melgarejo.Finalmente, recordó que el próximo encuentro con las autoridades provinciales será el lunes 6. "Ojalá que tengamos un acuerdo y logremos algo que pueda conformar al trabajador porque está pasando una situación realmente grave".