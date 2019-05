Faltante de vacunas: "Hay que hacerse cargo", expresó Bordet

"Hay que hacerse cargo. Enviamos carta documento porque tenemos la obligación, para quedar cubiertos en caso de que haya chicos que no pueden ser vacunados. Nación tiene una obligación al respecto y no ha remitido las vacunas", sostuvo este jueves el gobernador, Gustavo Bordet al ser consultado sobre la carta documento que la Provincia envió a la Nación por la faltante de diversas dosis.Respecto a la reacción de la oposición en la provincia sobre este tema, el mandatario sostuvo en declaraciones aque desde el gobierno nacional no han respondido nada, pero "conocemos declaraciones de dirigentes que niegan una situación que existe. Esto no es para confrontar, sino para que nuestros niños puedan cumplir con el calendario de vacunación, que es clave y además, mediante carta documento nos eximimos de cualquier responsabilidad, porque no vinieron vacunas de cinco tipos".Por otra parte, Bordet insistió con que "la situación macroeconómica nacional perjudica al sector del trabajo". Tras sostener que "siempre acompañamos con medidas que tienen a mejorar la situación de los trabajadores", resaltó el acuerdo salarial con docentes y también las medidas para sostener el trabajo en el ámbito privado.