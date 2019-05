Empresario dijo que lo extorsionaron para acusar a Cristina Kirchner

Desde el penal de Ezeiza donde se encuentra detenido, el empresario Mariano Martínez Rojas reveló hoy que funcionarios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo extorsionaron en el marco de un supuesto acuerdo de protección de testigos para que declare en calidad de arrepentido en base a un relato "guionado" para involucrar a la ex presidenta Cristina Kirchner como la "jefa de asociaciones ilícitas"."Directamente la orden venía del lado de Patricia Bullrich", aseguró.En diálogo con radio La 990, el empresario relató que cuando estaba prófugo en Estados Unidos, llegó a un "arreglo" con el agente de la AFI Julio César Posse para retornar al país y aportar información sobre distintas causas vinculadas a operaciones suyas.Sin embargo, explicó que cuando llegó al país las condiciones que le habían prometido ya no eran las mismas, y lo que le exigían "a cambio de la libertad y seguir con la vida normal" era apuntar contra la ex presidenta con informaciones falsas."Cuando llegué acá ya estaba todo guionado, no se respetó ningún acuerdo, no se respetó la palabra ni del juez ni del fiscal. Me dejaron detenido. Tenía que seguir una parodia con información que ellos me iban a ir dando", reveló.En un relato cronológico de los hechos, Martínez Rojas contó que cuando llegó al aeropuerto montaron "un show" con "10 autos y 20 motos", después lo llevaron a tribunales para firmar el acuerdo, y más tarde lo trasladaron a un hotel para pasar la noche."Al día siguiente me llevan a Gendarmería y me alojan en una celda. Viene el director del programa, el señor (Francisco) Lagos del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y me dice ´te voy a explicar cómo es esto. ¿Te gustó el hotel? Si querés volver al hotel, el lunes vas a tener que empezar a hablar en tribunales y a colaborar con nosotros. Queremos cabezas de arriba´", relató.Asimismo, prosiguió: "Para volver al hotel, tenía que involucrar a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita de todas las operaciones que bajaban como como acusaciones mías. A su vez, funcionarios del Gobierno anterior como Ricardo Echegaray, Guillermo Moreno, Juan Manuel Abal Medina, entre otros, y empresarios como Jorge Brito del Banco Macro", denunció.Agregó que también lo extorsionaron para que involucre al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, con declaraciones falsas en la Justicia, aunque meses más tarde le avisaron que se desactivaba esa operación."Soy el único argentino con un acuerdo (de protección de testigos) firmado y homologado que está detenido", recriminó Martínez Rojas, que adelantó que denunciará todo con lujo de detalles y nombres de todos los involucrados ante el juez federal Alejo Ramos Padilla.En otro orden, reveló que cuando fue a declarar como testigo en el marco de "la causa de los cuadernos", en la fiscalía de Carlos Stornelli le pidieron que involucrara, entre otros, al empresario de medios Sergio Szpolski.Y adelantó que el empresario Ibar Esteban Pérez Corradi también acudirá a la Justicia para denunciar que "a pedido de Patricia Bullrich", fue obligado a declarar falsamente contra personas que "hoy están todas presas".