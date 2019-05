El Senado aprobó proyecto sobre Consenso Fiscal que Provincia firmó con Nación

El pasado martes por la noche se desarrolló una nueva sesión en la Cámara de Senadores correspondiente al 140° Periodo Legislativo. Presidió el encuentro el vicegobernador de la provincia, Adán Bahl y estuvieron presentes los 17 representantes departamentales.



Compensación de deudas



Los Senadores ratificaron el decreto provincial 2784, instrumento por el que se aprobó el Convenio firmado por Nación y Provincia en agosto del año 2018, referido a la compensación de créditos y deudas entre ambos Estados.



En referencia a este proyecto, que se votó por unanimidad en general y en particular, el Senador Kisser explicó que "el convenio implica devolución de títulos y el reconocimiento del 15 por ciento que fue devuelto en concepto de coparticipación". De este modo se perfecciona y se puede llevar adelante el uso de esos fondos. Consideró que hubiera tenido que tener inicio en Diputados, pero aclaró "no seremos obstáculo para avanzar con esto".



Cabe mencionar que esta mañana estuvieron con los senadores de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, funcionarios del Gobierno entrerriano, para dialogar sobre estos proyectos que hacen a la relación Nación-Provincia. Responsabilidad Fiscal

Se aprobó sobre tablas el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, con media sanción de la Cámara de Diputados, de adhesión a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley Nacional Nº 27467 de Presupuesto General de la Administración Nacional Ejercicio 2019 (que modifica el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal - Ley Nº 25917 y modificatorias).



Esta mañana hubo un intenso trabajo sobre este punto en la Comisión de Presupuesto que preside el Senador Kisser, quien señaló que "la adhesión implica modificar el régimen de responsabilidad Fiscal y se le permite a la provincia incrementar el gasto corriente primario para este año". Añadió que es un proyecto que muestra el accionar de la Nación, para que las provincias puedan cumplir con los objetivos. "Hay un gesto de la Nación con respecto a las provincias".



El titular de la comisión de presupuesto señaló que hubo demoras en el tratamiento de alguno de estos proyectos, que se firmaron en septiembre de 2018. Observó que, de acuerdo a los ingresos de los expedientes, llegaron al Senado en diciembre del año anterior, cuando se estaba tratando el proyecto de presupuesto para este año.



"Hay algo que nos sorprende y lo digo con honestidad, cuando leemos que el gobernador, haciendo gala de su buena administración, destaca que es un consenso en el que venimos cumpliendo con lo comprometido por la provincia con respecto a Sellos, ingresos brutos y ley 4035", precisó.



Reiteró sus comentarios sobre la presión tributaria que hay en la provincia de Entre Ríos, comparando con las demás integrantes de la Región Centro. Su molestia se centró por ejemplo en los procesos de comercialización de granos, que son más caros en Entre Ríos. A su vez, no dejó de reconocer que la provincia ahora se tiene que hacer cargo de algunos subsidios que la Nación deja de pagar.



Por su parte el presidente del Bloque oficialista, Ángel Giano, dijo que hubo un intenso trabajo en comisión donde funcionarios provinciales respondieron todas las dudas.



"Es Entre Ríos una de las provincias que más ha cumplido en relación a sus compromisos, en el manejo de los fondos y de las cuentas públicas", expresó.



Se refirió al objetivo de armonización tributaria, sobre el que se continúa trabajando. Negó que se fueran aumentar impuestos. "El gobernador ha dicho la verdad y esto ha sido reconocido con el acompañamiento del pueblo entrerriano en el reciente proceso electoral", añadió.



No dejó de mencionar los inconvenientes en la recaudación, a consecuencia de las políticas nacionales que fortalecen la especulación y la renta financiera en desmedro de las actividades productivas. En cuanto a la devolución de la coparticipación, Giano recordó que "fue motivada por un fallo de la Corte que fue devolviendo en cuotas y obligó a las provincias a endeudarse".



Puntualmente sobre el presupuesto, dijo Giano que es muy difícil de cumplir si el Estado Nacional elimina subsidios, deja de lado programas nacionales, que deben afrontarse desde la provincia, para lo que se necesita contar con los recursos. "A pesar que el Estado Nacional aumenta tarifas, el gobernador Bordet ha decidido congelarlas, por ejemplo, para no afectar al pueblo entrerriano", argumentó.



Por su parte el presidente del bloque de Cambiemos, el Senador de Nogoyá, Beltrán Lora, destacó el trabajo conjunto de todos los Bloques, "y la posibilidad de alcanzar objetivos, aunque a veces haya posturas diferentes".



Tribunal de Cuentas

La Cámara Alta recibió desde el Tribunal de Cuentas, firmado por su titular interino, Federico Tomás, la "cuenta anual administrativa correspondiente a la ejecución presupuestaria del año 2018", de acuerdo a lo establecido por la Constitución entrerriana. Desde el mismo organismo se recibió la "memoria anual 2018". Los dos expedientes fueron girados a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.



Colonia Guardamonte

El Senado designó como representante del Cuerpo ante la comisión Asesora de la Colonia Productiva Guardamonte (ley provincial 10664), al titular de la comisión de Producción, el senador de Villaguay, Mario Torres.



Bibliotecas Populares

En tanto se designó como integrante por el Senado de la comisión protectora de Bibliotecas Populares de Entre Ríos, al senador del departamento Uruguay, René Bonato.