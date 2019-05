La Iglesia salió a pedir un "urgente combate contra el desempleo"

"Esto se traduce en un marcado aumento de desempleo y precarización laboral, una fuerte falta de ingresos y un desánimo social", expresó la Conferencia Episcopal en un comunicado.



El reclamo de la Iglesia Católica llegó en medio de una huelga que afectaba la actividad económica del país.



Gremios opositores al Gobierno de Mauricio Macri liderados por Hugo Moyano se expresaban en las calles en contra de la política económica de la coalición Cambiemos.



La tasa de desocupación en la población económicamente activa de la Argentina aumentó 1,9 puntos porcentuales en 2018 y alcanzó al 9,1%, informó el mes pasado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Mientras que la Universidad Católica Argentina (UCA) informó la semana pasada que el 55,7 por ciento de la población económicamente activa del país tiene algún tipo de problema con el empleo.



"La persona que no trabaja está herida en su dignidad, siente que está de sobra, que está descartada", advirtió la Iglesia Católica.



Además, consideró que la crisis económica impacta en los sectores más humildes. "Han bajado mucho las changas. Muchos pobres viven de trabajos que hacen en hogares de clase media", manifestaron.



En relación a las changas, un 18,6 por ciento de la población económicamente activa está sometido a un subempleo inestable, es decir, realizando trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación.



Asimismo, la Conferencia Episcopal planteó que el panorama "no es alentador" y ponderó el trabajo de las organizaciones sociales como plataformas de contención social para evitar un agravamiento de la situación social, en un escenario de incremento en las necesidades no satisfechas en amplios sectores de la población.



"Es conveniente que quienes gobiernan la Argentina actualmente o en el futuro expliquen cómo piensan generaron empleo", sentenciaron desde la Conferencia Episcopal Argentina.