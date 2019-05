"Resulta apasionante poder asumir nuevos desafíos", afirmó Bordet en Carbó

Comienzo de la obra

Anhelo de los vecinos

Contento por las PASO

Las obras

Pavimentación acceso oeste Carbó

Licitación de 10 viviendas

"Hay que trabajar fuertemente para que Entre Ríos siga en marcha a pesar de esta coyuntura económica que se vive en el país", dijo el gobernador Gustavo Bordet, acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, tras firmar el inicio de la obra de pavimentación del acceso a Enrique Carbó, donde además se abrieron los sobres para 10 viviendas.Al hablar en el acto, el mandatario señaló este martes: "Resulta muy emotivo para mí poder estar nuevamente en Carbó. La visita anterior fue cuando se firmó el contrato para el inicio de la obra de la escuela Genoveva Gómez, que está bien avanzada. En ese momento la intendenta me planteó la necesidad de pavimentar el acceso desde la ruta 16 hasta la localidad".Destacó luego el inicio de la obra de acceso a la localidad, un pedido de la intendenta en oportunidad de su última visita. "Estuvimos en el lugar y ya están las máquinas listas para comenzar, una obra que si bien el asfaltado es de 1.330 metros, tiene una importancia determinante por los dos puentes que se construyen, ya que vienen a solucionar el desborde de los arroyos que dejan incomunicados sectores de la ciudad y con esto se resuelve un viejo problema".También mencionó la apertura de ofertas para 10 viviendas del plan Primero tu Casa, que se financia en su totalidad con fondos provinciales y "donde los intendentes consiguen el terreno para que construyamos las viviendas".Por otra parte, el mandatario expresó su "compromiso público, un viejo anhelo de todos los vecinos, que era poder lograr el 100 por ciento de cloacas para Enrique Carbó, porque no es que aquí se termina una etapa, sino que termina y automáticamente continuamos tomando nuevos desafíos. Hay una tarea por delante que nos entusiasma mucho y que queremos llevar adelante, que sabemos cómo hacerla y tenemos toda la vocación para querer hacerla"."Esta es una obra que no se ve, está debajo de la tierra, pero tiene un impacto determinante en la calidad de vida y la salud de las personas", agregó Bordet respecto a la futura obra de cloacas y señaló: "En la visita anterior estuvimos viendo los terrenos donde estará la laguna de tratamiento de efluentes. Como lo hicimos en otras ciudades, en el norte de la provincia, en San Gustavo logramos el 100 por ciento de cobertura".Luego, aseguró que continuarán trabajando de esta manera que "nos ha dado un buen resultado, de articular entre la provincia y los municipios como lo hacemos con todas las ciudades de la provincia. Resulta apasionante poder asumir nuevos desafíos. Y después la gran gratificación que nos queda que es ver la obra construida y terminada".En otro orden, el gobernador se mostró "muy contento" por el resultado de las PASO en la provincia: "Es un muy buen resultado y significa un respaldo, un apoyo, pero por otro lado también nos genera una gran responsabilidad para estar a la altura de las circunstancias y devolverle a quienes confiaron nuestra propuesta con acciones de gobierno. En esto estamos trabajando por eso terminaron las elecciones y seguimos trabajando con lo que teníamos pendientes de gestión"."Hay que trabajar fuertemente para que Entre Ríos siga en marcha a pesar de esta coyuntura económica que se vive en el país. En Entre Ríos trabajamos fuertemente y poniendo lo que tenemos y podemos para ir revirtiendo esta situación de crisis", afirmó.Por su parte, la intendenta de Enrique Carbó, Mirta Bondioni, dijo que "este es un día muy especial, lleno de orgullo, satisfacciones, emociones" y agradeció al mandatario y a su equipo porque "nos han ayudado permanentemente. Estamos siempre gestionando y siempre tenemos las puertas abiertas".En la oportunidad, se firmó el contrato para la pavimentación del acceso oeste a Enrique Carbó, desde la ruta provincial 16, adjudicada a la empresa Constructora Dos Arroyos S.A., por un monto de 65.912.560.Además, se abrieron los sobres para la licitación de 10 viviendas que el gobierno provincial construirá con fondos propios, con un presupuesto oficial de casi 13 millones de pesos, correspondientes al programa Primero tu Casa, que ejecuta el IAPV.Asimismo, se hizo entrega de una retroexcavadora hidráulica con oruga, destinada a la zonal Gualeguaychú de la DPV, con una inversión de casi 7 millones de pesos.Luego el mandatario y su comitiva recorrieron las obras de la escuela secundaria Nº 4 Genoveva Gómez, que lleva adelante la provincia en la localidad. Finalmente visitó el centro de salud de Carbó, Juana Elsa Morel, que está en su obra de ampliación.Estuvieron presentes en el acto, además, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; el senador nacional Pedro Guastavino; el diputado nacional Juan José Bahillo; el diputado provincial Raúl Riganti, la presidenta del Consejo general de Educación (CGE), Marta Landó; la titular de Vialidad, Alicia Benítez; el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto; secretarios y funcionarios provinciales y municipales; presidentes comunales del departamento Gualeguaychú; e integrantes de la Comisión Directiva del Club Juventud y Ferrocarril Unidos.La pavimentación del acceso oeste a la localidad incluye la construcción de dos puentes alcantarilla en la zona de Alarcón. La inversión oficial alcanza los 57 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de ocho meses.El proyecto contempla mejorar la vía mediante la pavimentación con mezcla asfáltica preparada en caliente, del acceso oeste de la localidad de Enrique Carbó, desde la ruta provincial 16. Actualmente posee una calzada enripiada, desarrollada en una longitud de alrededor de 1.330 metros, con un ancho promedio aproximado de 6 metros, cuyo eje se encuentra desplazado planimétricamente hacia la izquierda.Además, está sumado al proyecto la construcción de dos puentes alcantarillas sobre los arroyos Galurzo y Navarro y el reemplazo de las obras de arte existentes por nuevas.Las 10 viviendas cuya apertura de sobres de la licitación se realizó este martes serán construidas por el gobierno con recursos propios, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), en el marco del programa Primero tu Casa. El presupuesto oficial de 12,8 millones de pesos y el plazo de obra de siete meses corridos.Se presentaron dos ofertas por parte de las empresas Rubio Construcciones, y Rodolfo Caminos Construcciones. En esta localidad se construirán dos viviendas monoambientes, cuatro de un dormitorio y cuatro de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.Todos los prototipos tienen instalación eléctrica completa, previendo TV, teléfono y/o Internet como así también instalación de gas combinado de acuerdo a la disponibilidad de servicio de cada localidad. Por primera vez se colocará un termotanque solar que permitirá el ahorro energético.