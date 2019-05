CTA Entre Ríos: "El paro fue contundente. Los trabajadores estamos de pie"

Política La Multisectorial se movilizó en Paraná durante la jornada nacional de protesta

El secretario general de CTA Entre Ríos, Sergio Elizar, confirmó aque el paro nacional fue "contundente, a pesar de los aprietes patronales"."Los trabajadores estamos movilizados, en la calle, porque hay una firme decisión de estar de pie", sentenció."Este paro nacional fue contundente en el país, y en la provincia estamos haciendo visible ese reclamo con movilización, en Paraná y en todos los departamentos de Entre Ríos", explicó el dirigente sindical, durante la asamblea que se realizó en el mediodía, en el rulo de acceso al Túnel Subfluvial."Exigimos un cambio de rumbo, pero somos muy escépticos porque este gobierno no ha tenido una sola política nacional a favor de la clase trabajadora y los sectores populares. Es un modelo de exclusión social, en el que el FMI monitorea e impulsa un modelo para pocos, solo para sus socios y amigos", remarcó Elizar.Al consultarle al secretario general de CTA Entre Ríos por los descuentos por paro, éste justificó que, "es un riesgo". "La medida fue contundente, a pesar de los aprietes patronales", insistió."Hay una firme decisión de salir a la calle a reclamar porque esta situación no se soporta más", subrayó.En tanto, la secretaria general del sindicato de Trabajadores Viales Nacionales, Patricia De La Rosa, sostuvo: "Le decimos basta a estas políticas que hambrean a los trabajadores. El movimiento obrero se tiene que poner de pie, no queremos perder más derechos, y por eso nos unimos a este paro activo en el que ganamos la calle, de forma pacífica y organizada".En sus declaraciones denunció que "pertenecemos a un ente nacional en el que nos están quitando las funciones, porque después del decreto a través del que nos quitaron presupuesto, se deja a trabajadores bajo el riesgo de perder su fuente laboral".En la oportunidad, Elizar invitó a una Olla Popular para este miércoles en la Plaza 1º de Mayo."La clase trabajadora unida tiene que construir un plan de lucha nacional que le ponga un freno a las políticas de este gobierno", remarcó.