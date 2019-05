Se realiza el paro nacional: Qué servicios se ven afectados en Entre Ríos

Paraná Los colectivos de larga distancia trabajan con normalidad este martes

En Entre Ríos, el paro convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional y las CTA afectará principalmente las actividades bancarias y las clases en escuelas y universidades públicas. Se espera un fuerte impacto en los sectores del transporte nucleados en el Sindicato de Camioneros y parcial en la administración pública provincial debido a que sólo ATE adhiere. La circulación de colectivos de media y larga distancia será normal. No obstante, en Paraná los micros urbanos circularán con algunas frecuencias menos que los días normales, según confirmaron adesde UTA.que se prevé una "gran marcha" para este martes en Paraná, en adhesión a la medida de fuerza a nivel nacional convocada por el Frente Sindical para un Modelo Nacional, junto a las dos corrientes de la CTA."Será una marcha importante desde la Municipalidad a Casa de Gobierno, en función de exponer nuestros reclamos que son, esencialmente, nacionales y para que se satisfagan las necesidades del movimiento obrero", anunció el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, Alejandro Sologuren. Se concentrarán a las 10 en Plaza 1° de Mayo.La Asociación Bancaria local confirmó la adhesión al paro convocado por las centrales sindicales para el 30 de abril en todo el país y anticipó que "se va a sentir en toda la provincia"."La Bancaria se adhiere al paro del 30 de abril, porque es convocante a la medida desde el frente sindical, junto a la CTA y varios gremios de la CGT", explicó el secretario adjunto, Augusto Gervasoni."No va haber bancos y los trabajadores vamos en unidad y solidaridad a la lucha contra las políticas económicas del Gobierno nacional", confirmó, pese a que desde las entidades bancarias a nivel nacional afirmaron que abrirán sus puertas. .También adherirá a la medida el sindicato docente Agmer debido a la "enorme complejidad" que enfrentan los trabajadores en materia económica, confirmó el secretario general Marcelo Pagani.Se sumará el sindicato de docentes privados Sadop. "Fundamentalmente exigimos el inmediato cambio de rumbo de la actual política económica", informó a APF el secretario general de la Seccional Entre Ríos, Sergio Pesoa.Tampoco habrá clases en UNER por la adhesión del personal no docente nucleado en Apuner y de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), que ratificó la continuidad del plan de lucha y convocó al paro del 30 de abril.Camioneros prepara volanteada y presencia al costado de las rutas de Entre Ríos, según informó a APFDigital el secretario general del sindicato en Entre Ríos, Jorge Ávalos. "Como siempre estaremos apostados en distintos puntos de la provincia como Ceibas, Victoria, Chajarí, Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay", adelantó el dirigente.En la boca del túnel se realizará el acto central de la CGT Regional Paraná.En la administración central el paro se sentirá parcialmente debido a que sólo ATE, adhiere a la medida, no así UPCN. Lo mismo sucederá por ende en los hospitales y centro de salud donde, como siempre, garantizaron las guardias.La Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná informó su adhesión al paro de hoy "en rechazo a la política económica implementada desde el gobierno nacional; modelo que no contiene a la clase trabajadora"."A su vez, "repudiamos todo accionar y medida que vulnere los derechos de los trabajadores y trabajadoras", señalaron y además expresaron que "la precarización laboral, la inflación, la fuerte suba de tarifas, de tasas contributivas, la caída de salarios y la pírdida del poder adquisitivo son día a día un golpe directo al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras".En ese marco desde la APS manifestaron: "Bregamos desde el lugar que nos toca por el diálogo como camino de entendimiento y de acuerdos en un proceso democrático y rechazamos toda medida arbitraria y unilateral que no tenga el consenso de los trabajadores y trabajadoras".