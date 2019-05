Moreno denunciará al directorio del Banco Central por "traición a la patria"

Luego de que el Banco Central anunciara un cambio en la estrategia para contener la suba del dólar mediante la intervención en el mercado cambiario, el ex secretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, decidió denunciar al directorio y al Comité de Política Monetaria (COPOM) de la autoridad monetaria por traición a la Patria y administración fraudulenta debido a que dejan a la Argentina "indefensa en términos de divisas".



Este lunes, antes de la apertura del mercado, el BCRA informó que debido al "aumento de la volatilidad cambiaria" decidió intervenir para reducir "más agresivamente la cantidad de pesos". Respecto a la presentación judicial, Moreno anticipó que denunciará a las autoridades del Central "por traición a la Patria porque están dejando a la Argentina indefensa en términos de divisas.



El comunicado del COPOM no dice que van a vender hasta una determinada cifra, dicen que van a vender, con lo cual queda abierta la posibilidad a que vendan todas las reservas. Una cosa es que digan cuántas divisas van a usar, pero no lo dicen y eso lo tienen que precisar".



En esa línea el precandidato presidencial por Puro Peronismo precisó que la decisión del Central "deja al país indefenso en términos de divisas vis a vis con el mundo en términos de comercio exterior porque vos tenés que tener por lo menos dos meses en importaciones en efectivo, y acá queda abierta la posibilidad que usen todas las reservas".



En cuanto a la denuncia por Administración Fraudulenta, Moreno sostuvo que "es un atentando contra el Estado porque esto vulnera la sana administración de un buen hombre de negocios" en referencia a que no está establecido el monto que el Banco Central está dispuesto a vender para combatir la volatilidad cambiaria.



"No podés rifarte tus activos, ningún hombre de negocios puede rifarse sus activos pero cuando es en el Estado eso es administración infiel", enfatizó Moreno en referencia a la denuncia que lleva además la firma de su compañero de fórmula Pablo Challú, con el patrocinio de los abogados Alejandro Rúa y Luciano Ortíz Almonacid.



En cuanto al objetivo que persigue el Gobierno con este cambio de estrategia en el manejo de la política monetaria, Moreno señaló que "esto no es para pagar deuda, esto es para dolarizar las carteras de inversión, es una barbaridad lo que están haciendo", y renglón seguido se preguntó "por qué el Gobierno va a dolarizar a 45 pesos y no a 80 pesos, porque no lo hacen a 150 pesos, 'no porque a 150 pierdo las elecciones', dice el Gobierno, pero qué tiene que ver una cosa con la otra".



En cuanto a la autorización del Fondo para utilizar reservas para intervenir en el mercado cambiario, Moreno analizó: "No sé si el FMI le haya desatado las manos al Banco Central porque si no, no van a cobrar los acreedores extranjeros pero sí le dio un changüí al Gobierno. El problema es que no está en el comunicado porque no es preciso en cuánto va a vender, y como queda abierto mi obligación es defender la Patria".



Respecto a la reacción del mercado tras el anuncio del Banco Central, Moreno aportó su mirada: "Si les vas a vender dólares, te van a comprar caro o barato, no es una reacción positiva porque el mercado se abusa y te compra barato. Si hoy hubiese subido a 80 pesos, pero encima te compran barato. Es una reacción lógica del mercado, el mercado quiere comprar barato. Las decisiones que toman en el Gobierno atentan contra la Argentina".



Por último, Moreno dejó su análisis sobre la coyuntura que atraviesa el país: "Este gobierno está terminado en términos económicos y políticos, lo que pasa es que en este final hay dos alternativas que se vayan sin hacer más daño o que se vayan haciendo más daño".



En esa línea, afirmó que "mi obligación es frenar ese daño" y se refirió al llamado que realizó Sergio Massa para conformar un gobierno de unidad. "Lo de Massa políticamente es coincidente con lo que yo estoy haciendo técnicamente y judicialmente, Massa está pidiendo un gobierno de unidad nacional, eso es correcto. La reacción del peronismo por el lado de Massa en términos políticos y lo mío en lo técnico judicial apunta ponerle un piso a esta situación. No se puede permitir que un sector siga haciendo el daño que está haciendo", sentenció.