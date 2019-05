Bonadio busca embargar la recaudación del libro de Cristina Kirchner

El juez Claudio Bonadio intimó hoy a la editorial Sudamericana, firma que imprimió el libro Sinceramente de la ex presidenta Cristina Fernández, a que entregue una copia del contrato con la senadora. Es que Bonadio le informó a la editorial que, en el marco de la causa de los cuadernos, pesa sobre Cristina Kirchner una inhibición general de bienes que implica que cualquier ingreso de la ex presidenta queda automáticamente afectado a las medidas cautelares sobre sus bienes.



Bonadio también le advirtió a la editorial que no puede efectuar pagos a nombre de la ex presidenta y el dinero de la recaudación, de acuerdo al contrato firmado, debe depositarse en una cuenta del juzgado



La misiva fue enviada hoy al gerente de la editorial Sudamericana. La noticia circuló rápidamente en redes sociales. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae la decisión del juez Bonadio.



El libro de Cristina Kichner fue lanzado al mercado sorpresivamente la semana pasada y ya es un éxito editorial. En las primeras 48 horas ya agotó su primera impresión. Con 594 páginas divididas en diez capítulos, Cristina Kirchner dedica gran parte de su relato a sus causas judiciales y apunta al propio Bonadio al que trata de sicario. La edición se vende a 600 pesos en las librerías.



En la causa de los cuadros, Bonadio embargo a Cristina Kirchner por 4.000 millones de pesos por considerar la jefa de una asociación ilícita que recibió coimas en el marco de los negocios del Ministerio de Planificación. Luego la Cámara Federal redujo ese monto a 1.500.000.000 pesos. Como luego hubo más procesamientos y ampliaciones en el marco de la causa de los cuadernos y sus derivadas, los embargos se siguieron sumando.



Además hay otras causas en donde Cristina tiene sus bienes embargados y la inhibición alcanza a todos sus bienes. De hecho fue Bonadio el que dictó la primera inhibición de bienes de la ex presidenta en junio de 2016 en el marco de la causa de dólar futuro. El contador Víctor Manzanares, en tanto, fue preso por intentar cobrar los alquileres de la familia Kirchner en cuentas no informadas al juzgado por la causa Los Sauces.



Ahora, Bonadio le envió el oficio al gerente de Sudamericana "a fin de solicitarle remitir en el término de cinco días copia del contrato suscripto con la autora del libro Sinceramente".



"Le hago saber que en el marco de la presente causa se dispuso la inhibición general de bienes respecto de Cristina Elizabeth Fernández, por lo que deberá abstenerse de realizar pagos, siendo que los mismos deberán ser puestos a disposición de este juzgado", escribió el juez.



Con este documento, el juez busca asegurarse cautelarmente los ingresos que obtenga la actual senadora por el éxito de su libro para que queden afectado a las causas judiciales con vistas a una futura reparación del daño que se investiga.