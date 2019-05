Moyano: "Antes discutíamos el mínimo no imponible, ahora que no haya despidos"

A su vez, el ex jefe de la CGT lamentó que, ya que "eligió que sus mandantes sean los del FMI", y señaló que "eso es por su incapacidad para llevar adelante la responsabilidad que asumió como Presidente"."Es muy complicado. El Gobierno no va a encontrar la forma de cambiar esto y tampoco tiene voluntad de cambiarlo", sostuvo Moyano en declaraciones a radio La990, al ser consultado sobre si cree que de aquí a diciembre se podrá revertir la recesión económica.En la previa al paro de los gremios "duros" de la CGT que él encabeza y que contará con la adhesión de las tres vertientes de la CTA, el dirigente sindical avisó que "desconfía" del Gobierno porque podría "poner algún servicio" durante la movilización de este martes a Plaza de Mayo "para provocar y justificar una represión" policial.Moyano, que este lunes advirtió sobre las "mafias" que podrían actuar durante el paro general de mañana y anticipó que no permitirá cortes de calles durante la movilización a Plaza de Mayo y otros puntos del país.En una visita al estudio de La990, el dirigente gremial señaló que los "argumentos" de Bullrich "no tienen sentido", pero sostuvo lo dice "para justificar alguna actitud que tome ella o alguna orden que de ella de alguna represión".Y agregó:Por otro lado, vAl profundizar sobre su relación con la ex mandataria nacional, el líder de Camioneros deslizó que las diferencias entre ambos quedaron atrás: "Todos cometemos errores, esto lo comentamos con la ex presidenta, de ambos lados".NA