"Trabajamos en la construcción de un proyecto colectivo en el Justicialismo"

"Conversamos sobre temas que nos son comunes y que tienen que ver con la", anunció ael gobernadortras una reunión con el ex mandatario bonaerense y precandidato a presidente,"Fue para escucharnos y hacer los aportes que tengamos que realizar, pero desde el conjunto, apoyandopara salir del estado en el que estamos, por las grandes dificultades y variables macroeconómicas que indican una profunda crisis", fundamentó."Con la responsabilidad que nos toca, tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros", remarcó el mandatario entrerriano.Scioli, en coincidencia con Bordet, se refirió a "el otro camino". "Tenemos la responsabilidad desobre cómo salimos de esta política económica de ajuste", subrayó.Fue en ese sentido, que el presidenciable encomendó a los trabajadores entrerrianos, que, "cuiden al gobernador Bordet y pongan en valor lo que viene realizando por la provincia"."La unidad fue un factor fundamental de triunfo, no de un espacio político, sino de los entrerrianos", sostuvo al respecto."Hubiesen sido peores las consecuencias por estas políticas nacionales, si no se administrara bien, si no hubiese decisiones de gobierno para atenuar los efectos de los aumentos de tarifas, y una inversión en programas sociales y de salud pública. Todo lo que sea para contener frente a este modelo económico de ajuste, que proponemos revertir", justificó Scioli."Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para llevar adelante una etapa de unidad e integración de los sectores de la producción, de las pymes, de la clase media, de los jubilados", refirió en relación a su propuesta de gobierno."El verdadero alivio vendrá para los argentinos cuando, el 10 de diciembre, cambie la política de ajuste, por una de desarrollo nacional", insistió. Y en ese sentido, enumeró "la reducción de impuestos, cambios en el sistema impositivo, un sistema financiero integrado al mundo productivo, la recuperación del salario y las jubilaciones, además de la desdolarización de las tarifas".