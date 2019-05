La Multisectorial prevé una "gran marcha" para este martes en Paraná

Integrantes de laanunciaron aque se prevé una "gran marcha" para este martes en Paraná, en adhesión a la medida de fuerza a nivel nacional convocada por el Frente Sindical para un Modelo Nacional, junto a las dos corrientes de la CTA., en función de exponer nuestros reclamos que son, esencialmente, nacionales y para que se satisfagan las necesidades del movimiento obrero", anunció ael

"En protesta y por la necesidad de un cambio de rumbo de la política económica nacional"

"Será acto unitario y, el que contiene particularidades de cada sector: el reclamo por un cambio de rumbo de la política económica, un repudio generalizado contra el endeudamiento nacional y la injerencia del FMI en las políticas internas del país, además del reclamo docente respecto a la convocatoria a paritarias nacionales que vienen siendo negadas por el gobierno nacional y contra el ajuste en Educación", detallóPuntel hizo referencia al proceso de discusión salarial llevado adelante en la provincia y admitió que "este contexto de inflación y tarifazos deja atrasados los salarios y nos deja a la mayoría de los trabajadores muy por debajo de la línea de pobreza. Esto debe revertirse".El, por su parte, remarcó la necesidad de "transitar nuevamente la calle, más en este momento que está atravesando la república argentina, y en víspera del 1º de Mayo, que es un día muy sensible para todos, con lo que hemos pasado y seguimos pasando".Entendió que es "un momento donde tenemos que aunar más esfuerzos" y planteó críticas a quienes "no pelean, no luchan, y han decidido seguir dándole chances a la política económica de Macri", en clara referencia a los sectores de la CGT que decidieron no acompañar el paro."Esta multisectorial que fue capaz de crecer y multiplicarse, de encontrar formas de trabajo en conjunto y es lo que vamos a reflejar mañana, pero a su vez todos los días hasta que este gobierno cambie su política económica como lo ha reafirmado esta mesa. Sostenemos y decimos quePara Muntes, "mañana tenemos un compromiso enorme, tenemos que salir a la calle, que es la única forma de parar este ajuste. Si alguien no es convocado por su organización de base que salga igual, que nos acompañe porque necesitamos romper con la burocracia sindical y los que dicen que esto se modifica solamente con el voto popular, nosotros decimos y reafirmamos que si esta política económica sigue de esta forma no vamos a estar llegando a fin de año", concluyó.La. Por un lado "por los problemas que la ciudadanía tiene en la ciudad", explicó Alicia Glausser en referencia a transporte y, más recientemente, por el conflicto ante la posible venta del Parque Nuevo. Pero además "también adherimos por este problema nacional, porque el país está en llamas prácticamente, hay miles de ciudadanos revolviendo basura para comer, miles durmiendo en las calles en todo el país, hay trabajo pero no hay empleo, no hay salud, ni vacuna para los chicos, donde los viejos se están muriendo por falta de medicamentos y por hambre".Glausser hizo un "llamado a la reflexión a todo el pueblo de Paraná, para que salgan a la calle. No nos podemos quedar en casa quejándonos, esa queja hay que encauzarla en esto, en juntarnos con todos para poder, por lo menos, reflejar la lucha que hacemos, porque vemos que el gobierno nacional es totalmente indiferente a estas cosas", indicó.