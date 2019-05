Diversos gremios adherirán al paro nacional de este martes: Los detalles

En Entre Ríos

Los gremios cegetistas agrupados en el Frente Sindical, así como las CTA, realizarán este martes un paro nacional de actividades contra las políticas del Gobierno, que incluirá una marcha a Plaza de Mayo, mientras que este miércoles los gremios del transporte realizarán un cese de actividades en rechazo al Impuesto a las Ganancias. Este último no se sentirá en Paraná, puesto que ningún 1 de Mayo hay micros, pero el mismo afectará el transporte de media y larga distancia.El paro y marcha del martes, que no cuenta con la adhesión de la CGT, fue motorizado por los gremios de la central obrera de la calle Azopardo que se apartaron de la conducción, como los Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, los Bancarios de Sergio Palazzo y el SMATA de Ricardo Pignanelli.De inmediato, contó con la adhesión de las tres CTA (la de Hugo Yasky, la de Pablo Micheli y la de Ricardo Peidró) y de organizaciones sociales, sectores que confluirán a las 13:00 en una marcha a Plaza de Mayo.Estos gremios desafiaron así a la CGT lanzando este paro sin la cobertura de la central obrera, cuyos dirigentes prefirieron no dinamitar todos los puentes de diálogo con la Casa Rosada.De esta forma, este martes no funcionarán escuelas y universidades públicas y privadas, hospitales públicos tendrán guardias mínimas, no habrá atención bancaria y el transporte se verá afectado en lo que respecta a subtes, camiones y aviones.Sí habrá colectivos, porque la UTA permanece en la conducción del CGT.En la jornada siguiente, el miércoles 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, habrá un paralización total del transporte público, ya que los sindicatos de la CATT convocaron a una huelga para protestar contra los descuentos salariales que sufren por el Impuesto a las Ganancias.Entre las organizaciones que confirmaron la adhesión se encuentra lade Paraná, que dispuso un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo. "No va a haber actividad bancaria el martes", confirmó el secretario general de la entidad y triunviro de la CGT Regional Paraná, Juan Carlos Navarro. Sobre la disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos, teniendo en cuenta que el gobierno provincial anunció que los estatales comenzarán a cobrar sus haberes el 1º de Mayo, el dirigente afirmó: "Se tendría que estar cargando el martes a la tarde por parte del personal jerarquizado de los bancos, aunque en algunas sucursales puede haber inconvenientes. Los bancos tienen que haber previsto esa cuestión".ratificó que movilizará a trabajadores que se apostarán con sus vehículos en el acceso al túnel subfluvial, en la zona del puente Victoria-Rosario, en Ceibas, en Concordia y en Chajarí. La protesta comenzará a las 0 del martes con las unidades apostadas al costado de las rutas, pero sin obstaculizar el tránsito vehicular. Se informó que distribuirán volantes a los automovilistas para explicar el motivo del reclamo, mientras que si bien falta definirse todo parece indicar que el cierre de la jornada será con un acto en la cabecera Paraná del enlace vial con Santa Fe."Estamos trabajando en forma conjunta con todas las organizaciones para convocar a un acto central. Todavía se está hablando respecto de la modalidad que tendrá el acto", indicó el secretario general de Camioneros, Jorge Ávalos.El sindicalista también adelantó que Camioneros instalará una olla popular el miércoles en la Plaza 1º de Mayo, en señal de acompañamiento a las 200 ollas populares anunciadas para el Día del Trabajador en todo el país.A raíz del paro de actividades no habrá actividad en las escuelas de la provincia. Esto se debe al acatamiento a la medida que anunciaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Por su parte, la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) definirá el lunes en comisión directiva la postura que se adoptará.La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) también ratificó la continuidad del plan de lucha y convocó al paro del martes próximo, en defensa de la educación pública y el trabajo, y contra el rumbo económico del Gobierno de Macri.La Multisectorial integrada por diferentes organizaciones gremiales, sociales y políticas, se concentrará el martes a las 10 en la Plaza 1º de Mayo para luego movilizarse hacia Casa de Gobierno. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), una de las entidades convocantes, se planteó que el objetivo lograr "una masiva participación", precisó el secretario general del gremio, Oscar Muntes. En la actividad estarán representantes del todo el arco gremial, al igual que organizaciones sociales, quienes consensuaron un documento único que se leerá en la Casa Gris."Durante toda esa jornada habrá asambleas en todas las reparticiones y se garantizarán las guardias mínimas de los servicios esenciales, como el caso del sector salud", consideró Muntes.Del mismo modo se informó que en la Municipalidad de Paraná los trabajadores entregarán un petitorio pidiendo la reapertura de las paritarias.La conducción de ATE expresó malestar por la falta de resolución de la paritaria salarial.La Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Entre Ríos, comunicó la modalidad de la medida de fuerza que realizará el 1º de Mayo en Entre Ríos. Su secretario gremial, Sergio Groh, confirmó que el sector no prestará servicios del trasporte urbano de pasajeros, además se verá paralizado el transporte de media y larga distancia. "Ningún 1º de Mayo se brindó el servicio del transporte urbano, pero la diferencia en esta oportunidad radicará en que no funcionará el servicio de media y larga distancia en la provincia", detalló el gremialista.En ese sentido explicó que el reclamo apunta "al impuesto a las Ganancias, porque al trabajar un feriado el empleado se ve alcanzado por el descuento del impuesto a las Ganancias".La organización gremial había definido el reclamo hace 20 días, en coincidencia con el anuncio del Frente Sindical y las dos CTA.Personal no docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se sumará al paro del 30 de abril. Lo confirmó Héctor Coronel, secretario general de Apuner, gremio que agrupa al personal no docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). "La medida es en defensa de nuestros puestos de trabajo y nuestros salarios, y contra el plan económico del gobierno nacional y la reforma laboral", expresó a APF el sindicalista."Los trabajadores no docentes universitarios de todas las universidades nacionales paramos el martes 30 de abril por 24 horas y sin asistencia a los lugares de trabajo", expresó Coronel.