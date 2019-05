Normalidad en las PASO en Santa Fe: Votaron los principales candidatos

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Santa Fe comenzaron esta mañana. El ex gobernador local Antonio Bonafatti medirá sus chances de volver al cargo.Más de 2,5 millones de personas están habilitadas para votar entre las 08:00 y las 18:00 de este domingo en las cerca de 8 mil mesas repartidas en el distrito.Bonfatti encabeza la boleta del oficialista Frente Progresista, mientras Cambiemos espera obtener el primer buen resultado del año de la mano del intendente de la capital provincial, el radical José Corral, y la concejala rosarina y dirigente del PRO Anita Martínez.Por su parte, el frente peronista Juntos será el único espacio que definirá candidatos en internas, ya que tendrá dos listas: el binomio María Eugenia Bielsa-Danilo Hugo Capitani representa al sector "Encuentro por Santa Fe", mientras que "Sumar" va con la dupla Omar Perotti-Alejandra Rodenas.Además, el dirigente socialista habló ante la prensa y consideró que en la provincia "hay que hacer un cambio de ciclo y preocuparnos por lo que más nos afecta, que es la falta de trabajo"."Venimos con mucho entusiasmo a votar. ¡Y trajimos los lentes de leer para hacerlo! Le recomendamos a todos los vecinos que los necesiten, que lo hagan, que vengan con sus lentes. Y también les pedimos a los vecinos que vengan con tiempo", comentó Corral a la prensa tras hacer lo propio en la escuela Vélez Sarfield de la ciudad de Santa Fe.El intendente de la capital explicó que la letra de las listas "es pequeña" ya que para estas elecciones se utilizó el formato de boleta única por categoría."Parece que hemos tenido mala fortuna y nuestros candidatos quedaron en la parte de abajo de la boleta", protestó el candidato de Cambiemos.El senador peronista y precandidato a gobernador en Santa Fe, Omar Perotti, aseguró hoy que "están transcurriendo con normalidad" las elecciones que se realizan en esa provincia y confió en que su lista "va a ser la más votada"."El tiempo se ha acomodado un poco y eso es muy bueno para que la gente venga a votar, con tranquilidad y sin que nadie decida por ellos", sostuvo el dirigente del PJ tras emitir su voto en una escuela de la ciudad de Rafaela.Perotti explicó que por la noche va a viajar a la capital provincial para segur el resultado de los comicios, pero destacó que por el momento "no hay nada que genere demasiada preocupación", más allá de "alguna mesa retrasada" o "algún faltante".El senador nacional encabeza junto a Alejandra Rodenas la boleta de "Sumar", que compite en las internas del frente peronista Juntos contra el sector "Encuentro por Santa Fe", liderado por el binomio María Eugenia Bielsa-Danilo Hugo Capitani.En este sentido, el legislador aclaró que el hecho de que su espacio no tenga una lista única, "no significa que no haya un acuerdo"."Hoy vamos a tener una muy buena elección porque tenemos gente muy valiosa y la instancia de trabajo va a ser muy buena. Difícilmente alguien pueda dividir lo que la gente ha unido. Hay que ganar en junio (en referencia a las elecciones generales)", agregó.En estos comicios también se elegirán a los candidatos para disputar las 19 bancas en el Senado y 50 en Diputados; así como también los postulantes a 45 intendencias, concejales y miembros comunales.