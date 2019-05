Máximo Kirchner sostuvo que el gobierno "quiere asustar a los argentinos"

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó hoy un acto en el partido bonaerense de José C. Paz, en donde criticó al Gobierno por "querer asustar a los argentinos" frente a las elecciones presidenciales y le pidió al presidente Mauricio Macri que "tenga la dignidad de proteger aunque sea por seis meses a su pueblo".El referente de La Cámpora asistió a un acto en homenaje a su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, por cumplirse 16 años de las elecciones de 2003 que lo consagraron como Presidente, organizado por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii."Quieren asustar a los argentinos diciendo que de tener un gobierno con autoridad las cosas van a ir peor. ¡Es mentira!. Los argentinos saben que se puede gobernar de otra manera. Lo vivimos entre el 2003 y el 2015", expresó el diputado durante el evento.Además, lanzó un dardo al jefe de Estado con una referencia a las elecciones presidencial al reclamarle "que tenga la dignidad, por lo menos en los últimos meses de su mandato, de dejar de hacer daño y proteger aunque sea por seis meses a su pueblo".Por otra parte, se refirió a las chicanas que suelen dedicarle y apuntó: "Puede ser que estas manos hayan tenido un joystick de PlayStation pero nunca se levantaron en el Congreso de la Nación para votar a favor de los fondos buitre, de los ajustes a la gente y de los ajustes a los jubilados"."Les pido que no se quiebren y que tengan la autoestima alta. mSon seis meses y el 27 de octubre las urnas van a rebalsar de votos para volver a poner a la Argentina en el lugar del que nunca debió haber salido que es el camino del crecimiento", agregó el diputado nacional del Frente para la Victoria.A su turno, Ishii recordó la figura de Néstor Kirchner y sostuvo que el ex presidente "recibió la Argentina debiendo 144 mil millones y en default", pero "cuando se fue Cristina (Kichner) en 2015 la deuda externa era de 88 mil millones"."Desendeudaron el país. Hoy estos cráneos nos han enterrado con una deuda de 277 mil millones que ni en cien años vamos a poder pagar. Un 274% más de deuda", agregó el intendente de José C. Paz.En el mismo sentido, señaló: "Jamás había entregado mercadería en todos los mandatos anteriores. En esta gestión estoy entregando comida porque la gente no tiene para comer. Es una vergüenza que se haya tomado tanta deuda y no se haya invertido en producción, trabajo ni tecnología para ayudar al pueblo".